台灣之光耀桃機 300公尺公共藝術向世界訴說島嶼故事

公共藝術〈飛翔幻境〉象徵台灣的多元文化與包容。YEN TING CHO Studio提供

記者徐力剛／台北報導

當世界的目光在國門交會，台灣選擇以藝術回應。桃園國際機場第三航廈北登機廊廳去年底正式啟用，同步公開的2026年公共藝術計畫《國境之門．島嶼寓言》，由跨領域藝術家 卓彥廷博士主導，歷時3年打造七件公共藝術作品，總長近300公尺，透過策展研究與數位藝術，將台灣的文化記憶與當代精神帶入國門，成為旅人進出世界時最具代表性的「台灣之光」。

今天舉辦《國境之門．島嶼寓言》媒體發佈會，藝術家 卓彥廷親自介紹七件公共藝術作品的發想與策展脈絡。他表示，創作從「台灣如何被世界看見」出發，透過島嶼敘事回應機場作為國門的文化意義，讓藝術成為世界理解台灣的一種語言。

廣告 廣告

現場展出全新〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列。徐力剛攝

他進一步分享，公共藝術作品「科技島嶼」源自台灣作為科技島嶼發展的省思，以藍、綠、靛、紫等冷色調，將象徵科技的晶圓形象結合新竹「風城」意象，與自己出生新竹、同時兼具科技學歷背景相呼應，透過將科技轉化為如風般流動、輕盈，完美展現人文科技的新意涵。

跨領域藝術家 卓彥廷現場分享桃機公共藝術的發想與故事。徐力剛攝

《國境之門．島嶼寓言》設置於第三航廈北登機廊廳候機區，由七件彼此獨立又相互串聯的作品構成，涵蓋「未來」、「科技」、「多元包容」、「峰迴路轉」、「平安觀」、「海陸相連」、「家」七大主題，交織出台灣在全球流動中的文化位置，引導旅客思考身分、歸屬與移動之間的關係。因應機場高度流動的空間特性，作品以全幅尺度回應建築與動線，透過細節層次與視覺節奏，讓旅客在行進與停留之間產生多重觀看經驗，促成跨文化的視覺交流。

攜手書法藝術家 董陽孜共創圍巾〈島語〉，讓台灣之美綿延。YEN TING CHO Studio提供

從公共藝術作品到全新圍巾系列，都能感受到藝術家 卓彥廷對細節的堅持與考究。為延續「島嶼」主題，他起初走訪全台，搜集專屬台灣的風貌與特色，再結合自研「人機共創」系統 mov.i.see，將大數據轉化為圖像。透過結構與色彩的大膽變化，創造出獨一無二的抽象圖飾，呈現台灣人文風情的多重樣貌。冰冷的現代科技，在圍巾等異材質的承載下，幻化出「溫度」，將藝術與生活緊密相連。

YEN TING CHO Studio活動現場亦同步公開全新〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列，將公共藝術轉譯為可被穿戴、攜帶的日常物件，延續島嶼故事。其中最吸睛的是與書法藝術家 董陽孜老師合作的共創圍巾〈島語〉，以「台灣」為題，結合書法筆墨與數位生成的山形與島嶼結構，將傳統文化底蘊導入當代視覺語彙，詮釋台灣獨有的韌性與生命力，展現跨世代、跨媒介的創作對話。