台灣之光超狂！豪門女星12歲愛女「獲選壁球國手」 7月代表台灣出賽

記者蔡維歆／台北報導

廖家儀2009年嫁給香港太古汽車集團總裁陳世傑，與3個孩子定居香港，去年已搬回台，如今她受訪透露12歲女兒獲選壁球國手，今年7月將代表台灣出賽。

廖家儀近年回台定居。（圖／翻攝自臉書）

根據《自由電子報》報導，廖家儀12歲女兒擅長體育，她從8歲就開始打壁球，如今也當選青少年組的國手，將代表台灣參加7月的錦標賽，除此之外準備參加今年的亞洲公開賽，實力受到肯定。廖家儀也表示女兒最近也練起排球，歡迎排球教練找她。而她2019年因滑雪意外導致十字韌帶斷裂，去年又因椎間盤突出進行第二次大型手術，兩次重創使她的演藝與舞蹈工作一度全面停擺，如今恢復良好但還是要定期復健，坦言如果久坐或久站會容易疲憊。

廖家儀（左）跟黃嘉千出席公益活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而近期廖家儀也擔任新片「空姐復仇記」監製，去年底她曾表示目前作業進入後製階段，她與團隊反覆檢視各版本剪接，包括一剪、二剪、三剪，並持續進行補拍，只為在賀歲檔期呈現最好的成品。她表示：「後製比想像中更辛苦，但我們都咬著牙拼，只希望觀眾看到成品時會覺得值得。」

