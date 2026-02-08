台灣之光！全球旅客激讚 2026最好客「台灣1縣市」上榜：不是台北

實習記者藍子瑄／台北報導

璀璨煙火點亮夜空，澎湖國際海上花火節結合海灣景致與節慶氛圍，讓 馬公市 夜晚成為旅客必訪焦點。（示意圖／資料庫）

全球旅遊市場持續升溫。國際線上旅遊平台 Booking.com 近日公布2026年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），依據全球旅客超過3.7億則的住宿評語，表揚各地優質服務的旅宿夥伴。其中，台灣澎湖縣「馬公市」憑藉獨特海島風情與人情味，成功躋身「全球最好客城市」。

Booking.com指出，今年獲獎規模再創新高，橫跨全球221個國家與地區，共有超過181萬名旅遊夥伴獲得肯定。其中，台灣澎湖縣馬公市融合熱鬧老街、百年古廟與遼闊海景，展現濃厚海島魅力。而澎湖每年舉辦的「澎湖國際海上花火節」，不僅展現當地熱情與活力，也成為吸引國際旅客的一大亮點。

在2026年「全球最好客城市」榜單中，義大利連續第九年，蟬聯獲獎數最多的國家。義大利 蒙特普齊亞諾 以保存完善的中世紀城鎮風貌聞名；阿根廷聖馬丁德洛斯安第斯 坐落於安第斯山麓與湖泊之間，結合滑雪與戶外探險；英國哈羅蓋特以維多利亞式建築與花園景觀著稱；美國德州 弗雷德里克斯堡 則融合德國移民文化與丘陵酒莊景觀。

此外，Booking.com同步公布2026年「全球最好客目的地」榜單，上榜地區包括墨西哥伊達爾戈州、加拿大紐芬蘭與拉布拉多省、西班牙納瓦拉、美國愛達荷州 以及印度喜馬偕爾邦，顯示自然景觀、在地文化與慢活體驗，正成為全球旅客關注的新趨勢。

