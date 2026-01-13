台灣之光！全球最安全航空公司出爐 2國籍航空入榜

國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com今(13)日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空連續13年入榜。 圖：長榮航空／提供

[Newtalk新聞] 國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com今(13)日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，其中阿聯酋國家航空公司阿提哈德航空(Etihad Airways)獲評第1，新加坡航空排名第7，台灣的長榮航空排名第8，星宇航空則以最年輕航空之姿入榜，名列第11名。

AirlineRatings.com自2014年以來每年都會發布「全球最安全航空公司」排名，並在2026年的榜單中評估了320家航空公司。評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。

AirlineRatings.com執行長莎倫彼得森(Sharon Petersen)表示，嚴重事故的評估會參考多種數據和資訊來源，以便團隊能夠了解乘客面臨的風險程度。航空公司不會因飛機製造商、空中交通管制部門、颶風或地震等不可抗力因素或衝突地區造成的問題而受到處罰。

2026年最安全的十大全服務航空公司是：阿提哈德航空公司、國泰航空、澳洲航空、卡達航空、阿聯酋航空、紐西蘭航空、新加坡航空、長榮航空、維珍澳洲航空、大韓航空。另外第11名是星宇航空。

2026年最安全的十大廉價航空公司是：香港快運、捷星澳洲、酷航、杜拜航空、易捷航空集團、西南航空公司、波羅的海航空、越捷航空、匈牙利維茲航空集團、亞洲航空集團。

對此，長榮航空總經理孫嘉明表示，能夠連續13年榮獲 AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。

星宇航空執行長翟健華則回應，星宇航空能以最年輕航空之姿入榜深感榮幸。這不僅是一項國際肯定，更是全體同仁長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果。

