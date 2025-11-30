體育中心／綜合報導

台灣健美國手劉明毅，前往沙烏地阿拉伯，參加世界健美錦標賽包辦雙金！總統府、運動部都紛紛發出賀電。劉明毅事後在社群曬出兩面金牌，說這是送給妻子最好的結婚週年禮物。

在舞台上展現完美肌肉線條，眼神散發滿滿自信！台灣健美國手劉明毅，屢屢在健美舞台取得佳績，這回參加2025世界健美錦標賽奪下雙金！創下台灣健美比賽界中的歷史紀錄！





台灣之光！劉明毅世界健美錦標賽「摘雙金」 PO文曬金牌：結婚週年最好禮物

台灣之光！劉明毅世界健美錦標賽「摘雙金」 PO文曬金牌：結婚週年最好禮物。（圖／民視新聞）

開心在社群曬出兩面金牌，劉明毅今年在男子健身模特兒組176公分級項目，憑藉勻稱的形體、緊實肌肉線條及穩健臺風，在比賽中脫穎而出獲得金牌；緊接著男子形體組170公分級項目，劉明毅更是在舞台上展現完美比例與充滿力量的姿態，在12個國家共16名選手中，獲得裁判一致肯定，奪得本次世錦賽個人金牌，總統府、運動部都發出賀電！

健美國手劉明毅（2022）：「拿到國手徵召，我也是覺得要去，可是會有點壓力，因為畢竟國際賽，盡量放平常心，所以我就沒有去想說，我會得到怎樣的成績，這樣其實反而才可以，把最好的一面展現出來。」





2022年11月劉明毅就代表台灣，參加世界健美錦標賽，奪下男子形體組170公分級金牌，是台灣健美史上第一人！劉明毅這一路走來其實相當不容易，27歲才開始接觸健身相對較晚，更曾受暴食症所苦有幾年處於暴瘦狀態，他堅持了七年才逐漸嶄露頭角，最終站上世界舞台。

健美國手劉明毅（2022）：「台灣第一面，在健美世界盃錦標賽的金牌，也是多虧我老婆，我們兩個有協調過後，她都幫忙我備餐或照顧小孩，所以其實我們這一次的成績，基本上是兩個人做出來的。」

每每在比賽中拿下金牌，劉明毅絕不忘妻子在背後的支持！這回在世界健美錦標賽奪下雙金再度創下紀錄，說這是送給妻子最好的結婚週年禮物！對他來說，也是再度帶台灣重回健美比賽的巔峰。

