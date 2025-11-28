台灣之光！千萬YTR率小將奪世界第五 精湛踢拳震撼國際

協會領隊曾鏡諭（左起）與選手吳奇軒、邱大庭、許昊珉遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。通達量能文体提供

吳奇軒（奇軒Tricking）在全球Tricking舞壇與極限武術領域中，被視為代表臺灣的傳奇人物，他不僅是全台第一位突破千萬YouTube訂閱、榮獲「鑽石獎牌」的超級創作者，更以優異身手踏上世界級格鬥舞台，成為跨足運動、格鬥與娛樂產業的「極限男神」。

吳奇軒憑藉著驚人的肢體爆發力與極佳的鏡頭魅力，擁有超過1570萬名國際訂閱者的支持，也讓全球粉絲不斷敲碗，希望他能進軍影視圈。近日，他代表中華踢拳協會，遠赴阿布達比參加「WAKO踢拳道世界錦標賽」，然而追逐世界冠軍的道路充滿波折與考驗，對他而言是一場人生最重要的挑戰。

廣告 廣告

吳奇軒遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。通達量能文体提供

身為推廣Tricking與極限武術的指標人物，吳奇軒長期以全英文短影音內容征服全球，他掌握演算法，讓最高影片觀看數突破7.8億，並在僅2300萬人口的台灣，創造出具世界級影響力的觀看奇蹟。然而名氣之下，也引來少部分質疑聲，指控他「買訂閱」，面對攻擊，他選擇公開後台數據，以理性證明其96％訂閱來自YouTube Shorts推薦，靠的是真材實料而非造假。

雖然他在網路上取得輝煌成績，但現實的挑戰接踵而至。吳奇軒於2024亞洲錦標賽奪冠後，返台進行首次訓練時，不慎造成左膝內側韌帶撕裂。對於年過 30、仍持續追求極限體技的他而言，這是沉重的挫折。教練評估後認為其左膝穩定度下降，必須耗時至少六週強化膝關節恢復。

吳奇軒（左2）遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。通達量能文体提供

本屆WAKO世界錦標賽中，吳奇軒總計報名四個項目，其中最具奪牌機會的是重視編排與Tricking難度的音樂套路。面對全球高手與傷勢影響，他最終雖未登頂，卻仍以高水準完成每一次上場，展現拚盡全力的精神，贏得現場觀眾與粉絲的敬佩。

值得一提的是，吳奇軒的影響力不僅止於個人競技，更擴展至臺灣極限武術的未來。他率領台灣小將前往2024WAKO青少年世界錦標賽，締造史上最佳成績。四位參賽者全數奪牌，達成100％奪牌率，共抱回3金、1銀、4銅，讓中華臺北在「套路項目」中站上世界第五名的歷史新高度，震撼國際舞台。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來

陳柏霖年底婚事恐卡關！傳財務亮紅燈 閃兵50萬交保金靠友人周轉

陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」