台灣之光！千萬YTR率小選手激戰跆拳道「奪世界第5」 超狂戰績曝

記者蔡維歆／台北報導

在Tricking界，吳奇軒（奇軒Tricking）這個名字早已是閃耀世界的金字招牌。他不僅是臺灣史上首位突破千萬訂閱、手握 YouTube「鑽石獎牌」的超級創作者，更是一位站上世界最頂尖格鬥舞臺的菁英運動員。他擁有來自全球超過 1,570 萬人的國際訂閱戶支持，日前吳奇軒代表中華踢拳協會，遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」，這場賽事被譽為「踢拳界奧運」。

左起Tar Petra,、奇軒、匈牙利選手 Schersing András , Dorner Angelika Reka。（圖／通達量能文体提供）

吳奇軒以推廣極限武術和Tricking而聞名。他掌握了短影音的「流量密碼」，最高觀看數曾達到驚人的 7.8億次，他靠著全英文頻道與演算法將影片推到全世界，這才在臺灣人口僅 2,300 萬的條件下，創造了億級觀看的奇蹟。但伴隨而來的，是質疑他「花錢買訂閱」的酸言酸語。奇軒心平氣和地公開後台數據證明，他的訂閱者高達96%來自 YouTube Shorts 推薦，用台灣的創意讓世界被看見。

去年2024年亞洲錦標賽奪冠，吳奇軒回到臺灣的首次練習，導致左小膝蓋內側韌帶撕裂。對於年過30、追求極限體技的他來說，這是一場巨大的挑戰。教練評估他左膝蓋的穩定功能明顯比右邊弱，因此奇軒必須先花費約六週的時間，專注於膝關節的穩定功能恢復。這次他帶領臺灣的小選手們出戰2024 WAKO青少年世界錦標賽，在國際踢拳道舞台上，創造了中華臺北在WAKO世界錦標賽史上、以及亞洲極限武術史上的最好成績。四位參賽選手總共抱回了3金1銀4銅的輝煌成績。讓中華臺北在「套路項目」的得牌數上站到了世界排名第五的歷史高度。

