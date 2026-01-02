台灣之光！女星宣布赴港參賽揭「血汗內幕｣ 超狂新身分公開了

記者蔡維歆／台北報導

藝人宋羽葤日前在社群平台分享身穿高衩連身泳衣的舞台畫面，紀錄她遠赴香港參加世聯體育UWSG世紀自然職業賽的過程。6歲時因為愛護生命決定吃素的她，以素食者身分參與「經典連身泳裝模特兒組別」，希望透過站上舞台，讓更多人看見：「女性也能在素食飲食中持續訓練、雕塑線條，展現力量與自信。」

宋羽葤以素食者身分參與經典連身泳裝模特兒組別。（圖／世聯體育大會提供）

歷經45天魔鬼備賽期，她笑說：「不是在健身，就是在去健身的路上！」最終以素食者身份在經典連身泳裝模特兒組別獲得「UWSG經典連身泳裝模特兒」項目，取得進入職業健美比賽的入場券。談到訓練過程，她說明：「前一個月為增肌期，採取三天訓練一天休息的節奏，每次進行約兩小時重量訓練與一小時有氧。」運動量比以往提升三倍，為了讓肌肉生長，蛋白質攝取也相應提高。她賽前半個月進入減脂階段，脂肪逐漸下降，「從訓練開始到完賽，大概減愛了1.5公斤的脂肪。」也增加有氧，如快走、騎腳踏車、打羽毛球等。

她強調，吃素與長肌肉並不衝突：「只要攝取足夠的植物性蛋白質，例如豆類、豆腐、豆漿、植物蛋白粉，甚至在蔬菜與堅果裡也能獲得蛋白質。最重要的是心念與持續行動。」她也建議有志參賽的人，備賽期通常最少需四個月以上，飲食、睡眠、訓練三者缺一不可，同時要隨時傾聽身體狀況。日前她亦在「記得愛：星光聖誕夜」演唱會演唱即將推出的新作《黑色太陽》，此曲由FIR阿沁操刀，希望持續把正向能量帶給社會。

