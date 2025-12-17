台灣之光！《左撇子女孩》攻進奧斯卡15強 阿湯哥加持《國寶》也入選

《左撇子女孩》由導演鄒時擎執導，除在國內外影展屢創佳績，也殺進奧斯卡最佳國際影片15強。光年映畫提供

奧斯卡主辦美國影藝學院於台灣時間今（17）日凌晨公布入選第98屆奧斯卡的各項短名單，台片《左撇子女孩》入選最佳國際影片15強，日本《國寶》和韓國朴贊郁執導的《徵人啟弒》、瑞士《失控夜班》與挪威《情感的價值》也在15強名單中。

鄒時擎《左撇子女孩》順利入選奧斯卡，是繼李安《喜宴》（1993）、《飲食男女》（1994）、《臥虎藏龍》（2000）、魏德聖《賽德克·巴萊》（2011）、鍾孟宏《陽光普照》（2020）後，台灣電影再度叩關奧斯卡國際電影獎。鄒時擎也憑此片成為台灣有史以來入選奧斯卡國際電影短名單的女導演。

鄒時擎在得知入選消息後，表達了激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每一位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

鄒時擎是台灣第一位入圍奧斯卡最佳國際影片的女導演。鄒保祥攝

此次進入最佳國際影片的15強包括今年坎城影展金棕櫚得主的法國片《只是一場意外》、德國《聽見墜落之聲》、阿根廷《Belén》、西班牙《穿越地獄之門》、瑞士《失控夜班》、挪威《情感的價值》、巴西《這不只是個間諜故事》、印度《Homebound》、伊拉克《總統的蛋糕》、日本《國寶》、約旦《被消失的家園》、巴勒斯坦《Palestine 36》、韓國《徵人啟弒》、台灣《左撇子女孩》，以及突尼西亞《欣德拉賈布之聲》。

其中《國寶》日前才被湯姆克魯斯在洛杉磯包場舉辦特映會，親自站台宣傳這部他形容為「非常非常特別」的電影，還與導演李相日合影力挺，被視為奧斯卡奪獎黑馬！

湯姆克魯斯力挺電影《國寶》，還在洛杉磯包場舉辦特映會庾導演李相日合影。翻攝X＠GKIDS Films

而《左撇子女孩》10月底在台上映，這部全由iphone拍攝的電影，不僅入圍金馬獎9項大獎、拿下金馬最佳新演員獎，迄今入圍坎城、蘇黎世、多倫多、釜山等超過15個國際影展，逾7個國際影展最佳外語片提名，並獲得羅馬影展最佳電影、斯德哥爾摩影展獲得最佳女演員（馬士媛）等。影評的爛番茄新鮮度達99%，目前仍在全台戲院熱映中。

除了在國內外影展屢創佳績，《左撇子女孩》亦獲重要國際影評人協會肯定，包括入選美國國家評論協會外語片前5強，以及入圍CCA評論家選擇獎、華盛頓、印第安納、紐約線上等影評人協會大獎，以及《衛報》年度50佳影片等。

第98屆奧斯卡金像獎將於明（2026）年1月22日公布正式入圍名單，並於3月15日舉行頒獎典禮。文化部表示，今年奧斯卡最佳國際影片競爭者眾，各國皆推派強片角逐，《左撇子女孩》能夠突圍進入短名單，顯示國際宣傳策略成功，以及台灣故事與普世情感的完美結合，獲得學院會員的高度共鳴。

文化部將持續挹注行銷資源，協助劇組在接下來的關鍵投票期進行北美宣傳，全力衝刺奧斯卡正式提名，期盼能繼《臥虎藏龍》之後，再次將小金人帶回台灣。



