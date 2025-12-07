台灣之光！《左撇子女孩》獲兩項奧斯卡風向球大獎提名 9歲葉子綺問鼎最年輕新演員

《左撇子女孩》葉子綺入圍「影評人大獎」（Critics' Choice Awards）。光年映畫提供入圍最佳年輕演員獎項。光年映畫提供

國片《左撇子女孩》近日再傳捷報，接連入圍兩大國際影評人獎項。包括被視為奧斯卡金像獎重要風向球的「影評人大獎」（Critics' Choice Awards），以及歷史悠久的「國家評論協會獎」（National Board of Review, NBR）年度五大國際影片。

《左撇子女孩》由蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺等人主演，故事刻畫一位單親媽媽和兩名女兒從鄉下返回台北夜市的生活，劇情描寫在父權社會下不同角色的掙扎與日常樣貌。製作人西恩貝克（Sean Baker）身兼共同編劇及剪輯，並由Netflix取得美國發行權。該片目前也代表台灣角逐2026年美國奧斯卡金像獎最佳國際影片。

9歲葉子綺入圍影評人大獎 成為奧斯卡風向球焦點

在第31屆影評人大獎（Critics' Choice Awards）公布的入圍名單中，《左撇子女孩》成功入圍最佳外語片，而年僅9歲的童星葉子綺也入圍最佳年輕演員獎項，為國片再添光彩。影評人大獎表揚在電影、電視及串流平台的傑出作品，其入圍結果是奧斯卡金像獎風向球之一。

廣告 廣告

葉子綺媽媽表示，聽到入圍好消息時他們正在波蘭，雖然當地只有1度且下著細雨，但「好消息讓我們興奮不已，都燃燒了起來。」，除了感謝台灣的故事能夠被世界看見是最珍貴的事。也謝謝導演鄒時擎、西恩貝克先生以及Netflix的支持。影評人大獎頒獎典禮將於明年1月4日在加州聖塔蒙尼加舉行。

睽違多年再有台灣電影入選NBR 強勢躋身年度五大國際影片

《左撇子女孩》的另一項亮眼成績是強勢入選國家評論協會（National Board of Review, NBR）年度五大國際影片。國家評論協會獎創立於1909年，是美國歷史最悠久的影評人獎項之一，其「五大國際影片」名單向來競爭激烈。

《左撇子女孩》這次入選是繼李安之後，睽違多年再有台灣電影獲此殊榮。過去李安曾以《飲食男女》（1994年）、《臥虎藏龍》（2000年）以及《色，戒》（2007年）三度入選此名單。

本屆與《左撇子女孩》一同入選的還有冰島電影《愛依然在》（Touch）、巴西片《這不只是個間諜故事》、挪威強片《情感的價值》（Sentimental Value）以及西班牙驚悚片《穿越地獄之門》。

個人獎項則由李奧納多迪卡皮歐以《一戰再戰》的「魯蛇老爸」奪下「最佳男主角」寶座。國家評論協會獎向來被視為奧斯卡前哨戰的關鍵指標，李奧納多此次封帝，也讓他問鼎2026年奧斯卡影帝的呼聲水漲船高。



回到原文

更多鏡報報導

李安曝《金山》開拍前4週喊卡內幕！ 不懼怕AI反而擔心「人類思維AI化」

泰勒絲為嫁NFL球星男友砸重金喬場地 婚禮時間地點曝光跟「幸運數字」有關

向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份