台灣之光！新竹嘉興國小曾於義大利奪獎 跨年參與101煙火計畫

【緯來新聞網】臺北流行音樂中心（北流）與台北101共同推動的「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，以「原創」為核心，邀請30歲以下新世代創作者以作品為臺灣發聲。11月4日，北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕特別前往錄音現場，與四位入選創作者、金獎製作團隊，以及曾獲國際合唱比賽金獎、來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火音樂。純淨童聲與泰雅族語溫柔交織，象徵以最真誠、來自土地的聲音迎接即將到來的2026台北101跨年煙火秀，讓世界聽見臺灣的原創能量。

北流董事長黃韻玲、台北101董事長賈永婕與嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」開心自拍。（圖／北流提供）

此次跨年煙火音樂計畫由金獎配樂家盧律銘擔任總製作人，並由知名錄音師錢煒安共同參與評選及製作。經過二階段評選，最終由四位新銳創作者脫穎而出，分別為：詹維全〈勇者・啟程〉、賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉、林樺霖〈T-Island〉及張富隆〈聲織福爾摩沙〉。此刻，盧律銘與錢煒安正領軍四位新秀，共同打造屬於新世代的跨年原創之聲。

黃韻玲、賈永婕親赴錄音現場，與嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同獻聲錄製跨年煙火音樂。（圖／北流提供）

為此，北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕11月4日特別現身錄音現場，與四位入選創作者共同聆聽成果外，更親自走進錄音室獻聲，與從新竹縣尖石鄉遠赴而來的嘉興國小「拿互依&馬胎兒童合唱團」，共同錄製以泰雅族語發聲的鼓勵語：「泰雅族加油」、「振作、奮起」、「一起向前走吧」，為這首象徵土地與希望的跨年主題曲注入最真誠的祝福。



而當純淨童聲與兩位董事長的泰雅語聲線交織，賈永婕動容地說：「去年煙火我就想把原住民孩子的聲音加入，但這次沒有特別提醒，沒想到今天一聽到成果，雞皮疙瘩都起來了，因為居然真的完成了我的夢想。」她在現場真情流露地分享，錄音時甚至感動到眼線都哭花，稱這首跨年原創歌曲承載著許多情感與堅持：「我們從一開始決定要做『原創』而不是選用現成音樂時，就知道會遇到許多挑戰。但我始終覺得，臺灣的聲音值得被看見、被聽見。」

北流董事長黃韻玲（右）、台北101董事長賈永婕（左）4日在錄音室受訪。（圖／北流提供）

黃韻玲則回憶，早在七、八年前，她在網路上看到這群孩子們出國比賽的新聞，當下被孩子們純淨的歌聲深深打動。「那時候我就想，也許未來自己的專輯能和他們合作。」於是黃韻玲主動私訊合唱團老師，更親自前往學校拜訪。「我印象很深，那天孩子們都已經下課了，卻特別留下來為我唱了兩三首歌，真的讓我又驚喜又感動。」多年後，當這次計畫啟動時，她立刻想起嘉興國小，於是再次聯繫學校，她提到雖然臺灣有許多優秀的原住民孩子與合唱團，但因為這特別的緣分，她向總製作人盧律銘推薦嘉興國小參與錄音。黃韻玲微笑說，孩子的歌聲象徵最單純的信念與力量，也正呼應這次計畫的精神—「用音樂說出臺灣」。



而來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」，是近年活躍國際舞台的臺灣之光。該團曾於義大利佛羅倫斯舉辦的「安德烈・德爾・委羅基奧國際合唱大賽」中勇奪大獎賽第二名，並榮獲兒童組與民謠組雙金獎、以及「最佳音樂詮釋」、「最佳義大利歌曲演唱」等特別獎項。他們以清亮純淨的嗓音，曾在佛羅倫斯百花大教堂外高唱泰雅族歡樂歌，為新人獻上祝福，讓世界聽見臺灣的天籟之聲。此次再度受邀參與錄音，象徵從山林到國際舞台的延續與傳承。



對於這次與台北101的攜手，黃韻玲則用「從幻想到實現」形容，「我曾經想過，臺灣能不能有一首真正屬於這片土地的跨年音樂，但不敢想太遠。是賈董說『那我們就來做』，我們一起把『想像』變成了『行動』。」

