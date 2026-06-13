台灣之光！最神命理師進軍國際宣布「重大新喜訊」 震撼畫面曝光

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記者蔡維歆／台北報導

被大眾公認為比印度神童阿南德還更神準預言，以及被S媽公認為能救贖她的心靈導師，台灣觀世音命理國師廖美然老師代表《台灣蓮華觀音殿》親赴馬來西亞巴生觀音亭交流，開啟台馬觀音信仰文化交流新篇頁。此次交流象徵台馬兩地觀音信仰文化互動邁入新階段，也為雙方未來在宗教文化、民間信仰與慈善公益等領域建立友好基礎。

廖美然老師表示，觀世音菩薩以慈悲濟世、聞聲救苦、普度眾生為宗教信仰文化核心，長久以來深受台灣與馬來西亞華人社會共同尊崇。兩地雖因地域與宮廟發展脈絡不同，卻同樣承襲中華傳統信仰文化，並以觀音信仰作為安定人心、勸善教化的重要精神力量。

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廖美然（右5）出席宗教信仰文化交流活動。（圖／鴻凱娛樂提供）

廖美然老師表示，她年輕時原本親近佛教，也曾萌生皈依佛門之念，後因母親不捨而未能成行。其後因緣際會與觀世音菩薩結下殊勝法緣，並在多年修持與服務信眾的歷程中，體會佛教與道教在修行觀、信仰實踐及民間信仰運作上的差異與相通之處。她指出，無論法脈與儀軌如何不同，其根本皆在導人向善、安定人心、利益群眾。

此次宗教信仰文化交流活動，《巴生五條路觀音亭》出席接待人員包括主席拿督曹健培、理事副主席黃永水、郭坤成、總務林明業、財政拿督陳中奎、副財政葉漳武、理事楊裕川、汪俊雄、顏實增等人。蓮華觀音殿隨團成員包括廖美然老師、台馬宗教文化交流榮譽執行長拿督周家慶、榮譽秘書長白焜元、祭典組組長洪彬兼、副組長郭麗華，以及殿務委員陳憲霖、洪碩亨、李怡璇等人，此次交流不僅建立完美的兩國邦交及宗教文化信仰，更爲全世界祈福「天下太平、幸福安康」。

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