台灣之光！柯淑勤愛女抱回亞洲電視大獎女配角 落淚吐真實心聲

記者宋亭誼／台北報導

2025年第30屆亞洲電視大獎29日在印尼雅加達舉行戲劇類頒獎典禮。杜蕾於《在光裏的人》飾演天生重度腦性麻痺以及小腦萎縮的角色，從中國、香港、南韓、印尼、泰國競爭者中脫穎而出，拿下最佳女配角獎。

杜蕾錄製得獎感言。（圖／大愛電視提供）

杜蕾人在美國，無法親自到場領獎，由大愛電視戲劇中心總監高正平出席代表領獎，不過杜蕾仍在線上和大家共襄盛舉，十分重視這次榮譽的她，特地半夜起床妝髮，並錄製一段英文得獎感言上傳到社群媒體，眼眶中全是感動的淚水。

杜蕾才拿金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎。（圖／大愛電視提供）

杜蕾感謝亞洲電視大獎的評審們、大愛電視、製作人余政憲、導演林宏杰，以及所有《在光裏的人》的工作夥伴們，「這是我們一起完成的作品，因為有你們，我才有機會被看見」。杜蕾更說：「演戲是我唯一的熱忱，我會繼續的將這份熱情注入在未來的每一個角色上，好好的與角色一起感同身受。」

