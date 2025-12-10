台灣之光！桃園北科附工、永平工商學生角逐亞洲技能競賽 獲1金1銀肯定

國立台北科技大學附屬桃園農工學生林宥融在「工業控制」職類中沉著應戰，勇奪金牌。圖：教育局提供

第三屆亞洲技能競賽日前於台北南港展覽館圓滿落幕，桃園市技職學子再度以精湛的實力，為台灣寫下光榮紀錄。代表國家出賽的兩位桃園國手，國立台北科技大學附屬桃園農工學生林宥融，在「工業控制」職類中沉著應戰，勇奪金牌；桃園市私立永平工商學生許佳玉，則在「餐飲服務」職類中以溫暖的服務，榮獲銀牌。桃園市以1金1銀、100%得獎率的佳績傲視群雄，展現桃園市長期投入技職教育的豐碩成果。

桃園市私立永平工商學生許佳玉(左)在「餐飲服務」職類中以溫暖的服務，榮獲銀牌。圖：教育局提供

奪得「工業控制」金牌的北科附工學生林宥融談到，面對亞洲賽巨大的競爭壓力，他在第1天設備安裝時因突發安全要求，操作節奏被打亂而意外鑽錯孔位；第3天程式評分時，也因人機畫面（HMI）的設定疏失，導致關鍵環節損失了20分。

林宥融坦言，當時一度認為與獎牌失之交臂，所幸指導老師始終給予他最大的鼓勵和支持，讓他沒有放棄。最終奇蹟奪金，他將這份成果視為通往世界技能競賽前最好的磨練。「我會將這些失誤和收穫化為動力，更努力地準備國際賽。」他的心得展現了桃園學子面對挫折時的韌性與謙遜。

拿下「餐飲服務」銀牌的永平工商學生許佳玉，其故事是一段充滿感恩與成長的旅程。她表示，四年前剛接觸選手訓練時的懵懂與不熟練，是永平的老師與學長姐們用耐心和愛心陪著她一次次找問題、修動作、練細節。為了專心備戰，她甚至毅然決定休學一年，全力投入國手訓練，也終於在國際舞台上表現亮眼，展現成果。

教育局表示，本屆亞洲技能競賽匯聚了31個國家、超過300位頂尖好手，競爭激烈。桃園選手能在如此高規格的國際舞台上奪下佳績，市府與教育局也感到與有榮焉。未來教育局也會持續將技職教育視為人才培育的重點工程，不僅在設備資源上給予支持，更鼓勵師長們以「溫暖陪伴、耐心指導」的精神，成為選手們在高壓訓練下最溫暖的後盾。

