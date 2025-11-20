台灣之光 桃園AI肺癌篩檢奪IDC亞太區未來企業大獎「最佳市民福祉獎」總冠軍

桃園AI肺癌篩檢勇奪IDC亞太區未來企業大獎「最佳市民福祉獎」總冠軍。





桃園市政府推動「智慧桃園」揚名國際！桃園市政府衛生局以「公衛服務零死角：桃園智慧健康城市AI肺癌篩檢計畫（Zero Blind Spots in Public Health Services: Taoyuan’s Smart Health City AI Lung Cancer Screening Initiative）」，在亞太區眾多頂尖科技專案中脫穎而出，勇奪國際數據資訊有限公司（IDC）2025未來企業大獎（Future Enterprise Awards）－「智慧城市類別最佳市民福祉與包容性獎（Special Award for Smart Cities-Best in Citizen Well Being & Inclusion）」台灣區國家首獎及亞太區首獎（Asia/Pacific Regional winner）。

廣告 廣告

市府團隊於20日在新加坡舉行的IDC Tech Symposium & Awards頒獎典禮上，親自接下這份象徵國內及亞太區數位轉型最高榮譽的獎項，讓桃園卓越的智慧公衛實力在國際舞台上大放異彩。

桃園AI肺癌篩檢勇奪IDC亞太區未來企業大獎「最佳市民福祉獎」總冠軍。

桃園市衛生局指出，肺癌已是國人健康頭號殺手，且許多患者並無吸菸史。為打破傳統篩檢限制，桃園領先全台擴大篩檢對象，納入菸品暴露、家族史、職業暴露及空污油煙等4大高風險族群。

透過導入AI輔助醫療影像判讀與線上預約系統，不僅將申請流程從30分鐘大幅縮短至10分鐘，更將肺癌早期發現率從推動前的37.9%驚人地提升至92%。數據顯示，此計畫有效降低晚期肺癌發生風險達78%。

桃園AI肺癌篩檢勇奪IDC亞太區未來企業大獎「最佳市民福祉獎」總冠軍。

除了科技導入，本計畫更體現了「包容性」的施政價值。針對醫療資源不足的偏鄉地區，衛生局114年11月至12月規劃「行動CT醫療巡迴車」共16場，115年200場的巡迴場次，深入社區，讓長者與偏鄉居民免於舟車勞頓，落實醫療平權，真正做到公衛服務零死角。

桃園市政府表示，IDC未來企業大獎是數位轉型領域的指標性獎項，本次獲獎證明桃園運用AI結合數據分析，成功將被動的醫療轉為「主動」的健康管理模式。未來市府將持續優化AI模型與跨局處合作，打造可複製的智慧健康治理典範，守護每一位市民的呼吸健康。

桃園AI肺癌篩檢勇奪IDC亞太區未來企業大獎「最佳市民福祉獎」總冠軍。

更多新聞推薦

● 政院提財劃法修正卻無完整資訊 桃市府憂試算不透明