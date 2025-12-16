台灣之光 梨山聚鑫茶榮獲法國 AVPA特別獎

▲梨山聚鑫製茶廠榮獲法國 AVPA「特別獎」肯定，以獨有的松仔山頭香氣征服巴黎專業評審。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 2025 年法國 AVPA（Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles）國際茶葉評鑑成績揭曉，台中市梨山聚鑫製茶廠以產自華崗雪源頭的高海拔茶品，獲頒「特別獎」。聚鑫製作廠的高山茶，以獨有松仔山頭香氣征服巴黎專業評審，讓台灣茶飄香國際舞台，成為台灣之光。

AVPA 法國農產品加值協會，是全球少數以「生產者本身」為核心評選對象的國際評鑑機構，其茶葉競賽採兩階段評比：第一輪由專業鑒定師針對氧化、烘製技術、發酵工法進行技術鑑定；第二輪則由品茶人士與國際茶商進行整體風味評比，能夠在嚴格賽制中脫穎而出，代表聚鑫茶廠在技術與風味上皆獲得國際肯定。

廣告 廣告

▲梨山聚鑫製茶廠，來自海拔2460公尺的高山茶，榮獲法國AVPA特別獎肯定，（圖／業者提供） (261.1 kb)

榮獲本次 AVPA 特別獎的茶品，來自海拔2460公尺以上的華崗契作茶園。梨山聚鑫製茶廠擁有百年製茶工藝，在福壽山及梨山皆有自有茶園，並於大禹嶺、華崗雪源頭與原始林配合契作茶園。

聚鑫製茶廠以自然農法搭配數據化監測，讓茶樹在最適合的氣候中生長，打造茶湯獨有的柔順回甘與山泓香氣。茶廠更專設國家認證的專業品茶師，確保每批茶都能以最純粹、最穩定的高山風味呈現給消費者。

▲梨山聚鑫製茶廠榮獲法國 AVPA特別獎肯定，以獨有的松仔山頭香氣征服巴黎專業評審.（圖／業者提供） (431.2 kb)

「這座獎不只屬於聚鑫，更屬於整個梨山。」梨山聚鑫茶業的創辦人謝錫宏與執行長謝忠霖表示，台灣高山茶能在國際舞台受到肯定，是數十年來無數茶農、製茶師堅持工藝的成果。

謝忠霖表示：「我們一直相信，真正好的茶，是土地、氣候與人的心血共同完成。能讓來自華崗雪源頭的香氣飄進巴黎，是我們最自豪的事。」至於在頒獎現場遭中國大使館人員叫囂一事，只是國際賽事插曲，謝忠霖強調，只要將高山茶做到極致好，世界自然就會看見。

聚鑫製茶廠堅持一條龍自產自銷模式，所有流程皆親自把關，以確保每一款茶都是「可以被世界記住的台灣味道」。本次在國際賽事中脫穎而出，更凸顯台灣高山茶在全球精品茶市場中的獨特性與不可取代性。

本次榮獲 AVPA 特別獎的茶款目前已正式上市，並獲得市場熱烈迴響，讓更多茶友能在杯中品味來自華崗雪源頭的清冽芬芳。聚鑫茶廠(聚鑫製茶廠)也表示，未來將持續以匠心職人精神製作高山好茶，將梨山的風土之美推向更多國際舞台

更多 NOWnews 今日新聞 報導

第12屆台中都市空間設計大獎 入圍作品展覽暨座談分享

大茗橫掃高山茶王三大獎 百萬義賣所得悉數回饋地方

首屆「健康飲食實踐獎」頒獎 國健署攜手餐飲業推動健康飲食