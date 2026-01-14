台灣之光！爆冷1分大滿貫爭冠 台英混血葛藍喬安娜惜敗地主「無緣2120萬元大獎」

台灣女將葛藍喬安娜則一路爆冷打進到冠軍賽。（翻攝自IG＠jojogarland）

澳洲網球公開賽趣味性的「一分大滿貫（1 Point Slam）」今（14日）舉行，除了周杰倫國籍掛中國、上場100秒殺引發關注外，台灣女將葛藍喬安娜則一路爆冷打進到冠軍賽，但最後因輸男選手史密斯（Jordan Smith），無緣贏回100萬澳幣（約合新台幣2120萬元）。

台灣網球好手葛藍喬安娜，女單世界排名來到職業生涯新高117名，是台英混血兒，今在澳洲網球公開賽「一分大滿貫」一路爆冷打進到冠軍賽，比男子球員史密斯對戰。

廣告 廣告

葛藍喬安猜拳猜贏取得發球權，可惜她發球後，鎖定勝利的反拍打出界，無緣抱回獎金。（翻攝自X@@AustralianOpen）

冠軍戰，雙方一球決定最終獎金去向，葛藍喬安猜拳猜贏取得發球權，可惜她發球後，鎖定勝利的反拍打出界，最終無緣抱回獎金。最終冠軍由來自雪梨的澳洲業餘選手史密斯拿下。

更多鏡週刊報導

周杰倫澳網「上場100秒」就被淘汰 賽後成簽名機器！洩真實心聲

捷運警官性侵女兒7年疑畏罪輕生 「全隊女警都遭殃」黑史曝光！涉性騷照升遷

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光