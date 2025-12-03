台灣之光！瑞莎領體操小將連奪金牌「國旗飄揚德國」

娛樂中心／倪譽瑋報導

從烏克蘭來台的藝人瑞莎，多年前她創立「瑞星韻律體操協會」培訓台灣韻律體操選手。昨（2）日瑞莎發文分享，日前她與小選手們到德國參加世界級賽事，與18國的好手競爭，分別在球、彩帶等體操項目上勇奪數面金牌、銀牌，未來也會繼續努力。台灣小將們的戰績，讓不少人紛紛稱讚「台灣之光」、「謝謝瑞莎」。

瑞莎分享，她與小選手到德國參加「7th Winter Cup Leverkusen」比賽，總共18國家的好手參戰，大家能成功打出亮眼成績「很不容易，但很值得的」。

廣告 廣告

瑞莎點名小選手們的戰績，李昕霏在2013年組贏得全能冠軍，和她比的項目「環」、「彩帶」皆為冠軍；還有鄭娛在「球」的項目拿到亞軍；高筑甄在2017年組兩個項目獲獎，分別是「徒手亞軍」和「球冠軍」。

本次7th Winter Cup Leverkusen比賽，共有18國家參戰，奪冠可謂不容易。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

瑞莎也說，除了奪冠，小選手第一次在比賽場見到2024奧運冠軍瓦爾福洛梅耶夫（Darja Varfolomeev）、奧運第四名的科洛索夫（Margarita Kolosov）也很開心，讓大家更有動力回來努力練習。

最後瑞莎寫下「很謝謝所有支持我們的大家！我們回家了！接下來會繼續努力，迎接新的挑戰！」眾人紛紛稱讚與鼓勵，「感謝您將台灣體操，帶向世界舞台」、「厲害啊！台灣之光！」「妳爲台灣爭光，我們感謝妳。」

更多三立新聞網報導

加密貨幣閃崩 「麻吉大哥」黃立成遭清算！5405萬蒸發了

感嘆痛失台灣！宏都拉斯媒體秀數據狠酸「中國蝦扯」

館長痛批藍白「去死」：我不在乎你們選不選票 有沒有勇氣去中國談？

以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

