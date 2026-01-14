台灣之光！白冰冰最強女團勇奪世界大獎 學霸隊長「超狂背景」曝

記者蔡維歆／台北報導

白冰冰(左四)很滿意「Give me five少女隊」張羽靚(左起)、張思媛、張家瑜、黃宥臻、許芷芸2025年的表現。（圖／長興影視提供）

一年一度的成績驗收時刻到來，經紀人白冰冰對旗下藝人「Give mefive少女隊」過去一年的表現進行總盤點。這群由張家瑜、張羽靚、張思媛、許芷芸、黃宥臻組成的5人女團，在2025年邁向全新里程碑，不僅交出首張EP〈恁仔細〉的亮眼成績，更在戲劇與舞台劇領域嶄露頭角，更勇奪「世界閩南語金曲盛典」最佳演唱組合獎，讓嚴師白冰冰驕傲地打出90分的高分。

Give me five少女隊獲得世界閩南語金曲盛典最佳演唱組合殊榮。（圖／長興影視提供）

在白冰冰的嚴格要求下，她們維持著「演藝不荒廢、課業不掉隊」的高標原則。過去一年，她們除音樂作品外，更跨足戲劇演出三立台劇《天知道》與舞台劇《萌甲大哥大》，展現多元發展的潛力。白冰冰感性表示：「她們最小的才16歲，最大的下個月滿20歲，雖然身處演藝圈，但在我們的保護下，依然保有小女孩的純樸，沒有被社會化。」



白冰冰很滿意「Give me five少女隊」的表現，決定在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》介紹她們，加深大家對她們的印象。隊長張家瑜品學兼優，從華岡藝校畢業透過特殊選才跳級上了台灣師大，是妹妹們的榜樣，去年單飛參加世界閩南語金曲盛典不但闖進決賽更獲得最佳台風獎殊榮。不過讓白冰冰最滿意的是家瑜身為隊長，具備領導能力和責任感，還得在群組中和隊員家長溝通，是白冰冰最放心的得力助手。



