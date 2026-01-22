台灣之光！睽違7年《你吹Do，我吹Si》闖柏林影展 男主角羞：全世界看我鬼臉

劉容辰因不怕生且真誠的特質被導演選中，其演出的《你吹Do，我吹Si》入圍世界三大影展之一的柏林影展新世代競賽單元。富邦文教基金會提供

短片作品《你吹Do，我吹Si》入圍世界三大影展之一的柏林影展新世代競賽單元（Berlinale Generation Kplus），也台灣睽違7年再度有兒童短片闖進柏林影展，並將進行世界首映。劇組於22日重返拍攝地萬華新和國小舉辦放映會，與師生共享這份榮光。

平視兒童主體性獲選片人激賞 優雅電影語言打動柏林影展

柏林影展世代單元選片人對《你吹Do，我吹Si》給予極高評價，稱讚作品細膩地展開了孩子看待周遭的方式。選片人感性表示，影片溫柔地描繪了充滿挑戰的時刻，並強調兒童的主體性。

選片人表示，《你吹Do，我吹Si》創造出讓年輕觀眾學習面對兩難、發現社群喜悅的空間，並以優雅且克制的電影語言始終與角色保持平視，深信：「這部作品會深深觸動觀眾。」

天母國小直笛團集氣應援 男主角吳紹瑜羞喊：全世界要看我扮鬼臉了

放映會當天氣氛熱烈，片中演出的天母國小直笛團特別出席表演曲目為團隊集氣。首次在大銀幕看見自己演出的女主角劉容辰透露：「拍戲時覺得很好玩，沒想到竟然可以去柏林！」

導演莊榮祚分享《你吹Do，我吹Si》故事起源是自身國小的故事。富邦文教基金會提供

男主角吳紹瑜則大方表示，希望能讓更多人覺得練習直笛是有趣的事，最後不忘害羞笑說，一想到全世界都要看到他在片中扮鬼臉的樣子，就覺得很不好意思。

導演莊榮祚投射童年慘痛經驗 選角看中孩子最純粹性格

導演莊榮祚分享，《你吹Do，我吹Si》的靈感來自於他童年不擅長直笛、時常被老師責罵的「陰影」，但與朋友合奏的時刻卻是他心中最珍藏的回憶。

談到選角，他透露當初在天母國小直笛團看中劉容辰熱情真誠、不畏生的特質；而吳紹瑜害羞且高挑的氣質，完美契合片中負責低音笛的角色。導演認為，正是孩子這份天然的性格，賦予了短片強大的生命力。

《你吹Do，我吹Si》為富邦文教基金會自2018年啟動的人才孵育計畫作品，旨在改變兒少節目被動的呈現方式，以兒童觀點產製內容。總幹事冷彬表示，近年計畫作品在德國奧伯豪森、慕尼黑與希臘等國際影展屢獲大獎，證明台灣年輕創作者潛力無窮。



