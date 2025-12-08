台灣之光! 花式滑冰選手李宇翔受邀擔任2026米蘭冬奧代言人
民視新聞／綜合報導
已經取得明年冬季奧運參賽門票的，花式滑冰選手李宇翔，受邀擔任2026米蘭冬奧代言人。
雖然台灣處於熱帶地區，冰上訓練資源有限，但李宇翔仍在刻苦環境中努力打拼，期望藉由全新的品牌形象，帶給民眾信賴、夥伴的陪伴精神。
人壽品牌全面支持運動員追求夢想、更祭出一日花滑運動員體驗活動，
完成闖關任務，還有機會獲得「米蘭雙人來回機票」以及「獨家紀念品」，用行動為選手加油。
原文出處：台灣之光！花式滑冰選手李宇翔 受邀擔任2026米蘭冬奧代言人
