台灣之光！「西北訓犬學苑」邵秀蘭攜愛犬Ricky 匈牙利WUSV世界賽勇奪佳績

【警政時報 薛秀蓮 ／新竹報導】素有「犬界奧運」之稱的匈牙利 WUSV 世界盃（世界德國牧羊犬協會訓練大賽），近日傳來來自台灣的好消息。由「西北訓犬學苑」國際級訓犬名師邵秀蘭所帶領的德國牧羊犬 Ricky，在強手雲集的歐洲賽場完成多項高難度指定訓練項目，以穩定表現與高度默契，在國際舞台留下亮眼紀錄。

(圖／西北訓犬學苑提供)

「台灣隊只剩下我跟 Ricky 為台灣奮戰！」這段近日在網路上流傳的影片，記錄了邵秀蘭老師於匈牙利賽場上的真實心聲。面對長途跋涉與高強度賽事壓力，她與 Ricky 仍以穩定技術與默契完成多項訓練科目，獲得現場裁判與參賽對手的肯定。

廣告 廣告

值得一提的是，這場全球矚目的頂級賽事並未設立獎金。面對龐大的旅費與訓練成本，邵秀蘭與團隊憑藉對專業的堅持與信念持續投入，期盼透過實際表現，讓國際看見台灣訓犬團隊的專業實力。Ricky 在場上專注的眼神與精準動作，也展現多年訓練成果，贏得國際裁判與同場選手的尊重。

(圖／西北訓犬學苑提供)

西北訓犬學苑：台灣冠軍犬的搖籃 位於新竹的西北訓犬學苑，擁有國內外近60座冠軍獎盃，是台灣極具盛名的狗學校，由黃德光與邵秀蘭這對「神鵰俠侶」創辦。兩人皆為一級訓練師，多年來致力於推廣「快樂學習、追求完美」的訓犬理念。他們常說：「狗不只是寵物，更是家人（Family Dog）。」正是這份對犬隻的尊重與愛，結合科學化的專業訓練，讓西北訓犬學苑培育出無數國內外冠軍犬。

(圖／西北訓犬學苑提供)

邵秀蘭與 Ricky 此次在匈牙利 WUSV 世界賽的表現，不僅為個人訓練歷程留下重要紀錄，也展現台灣訓犬專業在國際競技舞台上的實力與潛力。

目前相關比賽紀錄影片已公開，完整呈現賽事過程與訓練成果，讓關心訓犬運動與犬隻教育的民眾，得以一窺世界級賽事的專業現場。

【比賽紀錄影片連結】https://youtu.be/rUow6RrHxn8?feature=shared

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理