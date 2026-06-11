台灣之光！謝哲青震撼公布「超狂新喜訊」嗨喊：充滿感動與驚喜

記者蔡維歆／台北報導

作家謝哲青發文公布喜訊，他寫道：「收到來信的那一刻，內心充滿感動與驚喜。」原來天文學者 William Kwong Yu Yeung，因喜愛《星空吟遊》，便將新發現的小行星以哲青的名字命名（這項命名已獲 WGSBN 接受，亦刊載於 NASA/JPL Small-Body Database ），當中命名說明更寫道：謝哲青是台灣旅行與藝術史作家，《星空吟遊》則被發現者稱為「他所讀過，最具詩意的天文書。」

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謝哲青收到驚喜來信。(圖／翻攝自臉書）

謝哲青說：「《星空吟遊》是我對宇宙、歷史與生命的沉思與想像 … 我未曾想過，那些寫下的文字竟能跨越紙頁，抵達另一位探索星空的人心中；更不會知道，這份共鳴最終會化作一顆真正運行於太陽系中的小行星。」同時謝謝天文學家的厚愛與心意，「當我再次抬頭望向繁星，我會懷著更加謙卑的心情，記得這份宇宙深處的禮物。」

謝哲青最後更有感而發說：「其實想想，小行星特別適合文學，它不像恆星能發出自己的光，也不像行星，自成一格瑰麗。它微小、黯淡、孤獨，經常只有編號，而沒有名字。在文學的類比中，小行星不會是英雄，更接近那些被忽略、漂泊、等待被看見的存在。」

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