台灣之光！赤燭《九日》奪首屆PlayStation 2025獨立遊戲大獎
索尼互動娛樂（SIE）於今（3日）舉辦「PlayStation Partner Awards 2025 Japan/Asia」頒獎典禮，表彰過去一年在亞洲地區表現優異的遊戲作品。在眾多獲獎大作中，由台灣團隊「赤燭遊戲」開發的2D動作冒險遊戲《九日 Nine Sols》，成功脫穎而出，榮獲今年新設立的「PlayStation 獨立遊戲大獎（PLAYSTATION INDIES AWARD）」，於國際舞台獲得重要肯定。
PlayStation Partner Awards 自1995年舉辦至今已邁入第31屆，旨在表揚一年中為 PlayStation 生態圈帶來亮眼貢獻的創作者與作品。今年除了頒發傳統的「大獎（GRAND AWARD）」與「合作夥伴獎（PARTNER AWARD）」外，官方特別增設了「無障礙獎」與「獨立遊戲大獎」。所有獎項均由SIE總裁兼執行長西野秀明及多位全球合作夥伴部門高層共同頒發。
獲得獨立遊戲大獎的《九日》，是一款結合道教元素與賽博龐克風格的「道龐克」2D平台動作遊戲。遊戲以節奏明快的格擋與反擊機制為核心，在2D框架下重現類似《隻狼》的硬派戰鬥體驗，並輔以獨特的手繪美術風格與東方實驗電子樂，成功在亞洲區玩家投票中獲得青睞。
針對新設立的獨立遊戲獎項，SIE獨立遊戲團隊全球總監 John Vega 表示：「能為大家介紹首屆獲獎作品是我的榮幸。這個獎項是為了慶祝過去一年中，日本與亞洲合作夥伴在PlayStation平台上推出的精彩獨立遊戲及其展現的創造力。PlayStation 熱愛獨立遊戲！」除了《九日》之外，《Ender Magnolia: Bloom in the Mist》與《都市傳說解體中心》也同獲殊榮。
在象徵最高榮譽的「大獎」部分，今年共有五款作品因銷售成績斐然獲獎，包括 Konami 的《eFootball》、HoYoverse 的《絕區零》、萬代南夢宮的《七龍珠 電光炸裂！ZERO》、NetEase Games 的《漫威爭鋒（Marvel Rivals）》以及 Capcom 的《魔物獵人 荒野（Monster Hunter Wilds）》。其中，《魔物獵人 荒野》更同時拿下了「無障礙獎」與由玩家投票選出的「使用者選擇獎」，成為本屆的大贏家。
「合作夥伴獎」則頒發給在銷量與活動成果上表現卓越的作品，得獎名單包括 FromSoftware 與萬代南夢宮合作的《艾爾登法環 黑夜君臨（ELDEN RING NIGHTREIGN）》、Konami 的《沉默之丘 f（SILENT HILL f）》與《潛龍諜影 Delta：食蛇者》、Grinding Gear Games 的《流亡黯道 2（Path of Exile 2）》以及 KURO GAMES 的《鳴潮》。這些作品在過去一年中均展現極高的話題性與市場影響力。
