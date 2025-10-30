台灣之光！長庚婦癌權威賴瓊慧當選國際女醫師協會副理事長暨亞太地區主席

【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】台灣之光！在全球醫界女性力量崛起的時代，台灣再度傳來振奮人心的消息。林口長庚紀念醫院婦癌權威賴瓊慧教授，於第33屆國際女醫師協會(MWIA)世界大會中，榮任副理事長(VP)暨亞太地區主席，成為全球矚目的焦點。她的當選不僅是國際對其專業與領導力的肯定，更展現長庚醫院在全球醫學舞台的深厚實力。

賴瓊慧教授當選MWIA VP暨亞太地區主席。（圖片提供／長庚醫院）

長庚醫院表示，本屆MWIA世界大會於10月中在埃及開羅舉行，台灣女醫師協會(TMWA)代表團共有12位出席。在場的長庚女醫師說，當會場宣布賴瓊慧教授當選MWIA VP亞太地區主席時，全場掌聲雷動，各國代表紛紛上前祝賀，台灣的醫療實力與女性專業再次被世界看見。

廣告 廣告

賴瓊慧是林口長庚紀念醫院和長庚大學醫學院的教授，為國內外婦癌研究的重要領航者，她的研究橫跨子宮頸癌篩檢、人類乳突病毒(HPV)分子流行病學、卵巢癌與子宮內膜癌治療策略、癌症預後分析與精準醫學臨床應用，並與跨領域團隊共同推動婦科癌症分子影像技術，改變了癌症治療的評估模式。多年來她以扎實的研究實力與臨床經驗，為無數病患帶來新希望。

憑藉卓越的研究成果與貢獻，賴瓊慧教授曾榮獲「國家科學委員會傑出研究獎」(2007、2010)、「台灣衛生福利專業獎章」(2018)、「台灣醫師公會全國聯合會醫療典範獎」(2019)、「國家新創獎」(2020)和「國科會傑出特約研究員獎」(2025)，是台灣醫界少數兼具臨床、學術與國際領導力的傑出女醫師。

此外，賴瓊慧教授更是推動台灣女醫師國際交流的重要推手。她在2020年12月至2023年12月擔任TMWA理事長任內，積極促成與世界衛生組織(WHO)及各國醫療組織的互動，並多次率團參與世界衛生大會(WHA)及MWIA活動，爭取台灣在國際醫療舞台上的發聲機會。

長庚決策委員會程文俊主委表示，賴瓊慧教授兼具專業、熱忱與國際視野，她以行動展現了台灣女醫師的能力與力量，長庚人都以她為榮。

目前擔任TMWA副理事長、也是林口長庚神經內科部部長的吳逸如醫師指出，MWIA於1919年成立，宗旨促進全球女性健康與醫療平權，是世界衛生組織(WHO)諮詢團體。目前會員遍佈六大洲、54個國家，並分成八個區域(Regio)，每個區域各設一位副理事長暨Region主席。台灣隸屬西太平洋區，還包含日本、韓國、菲律賓、香港、澳大利亞、紐西蘭和中國。因此賴瓊慧教授能當選MWIA VP暨亞太地區主席，相當不容易。

賴瓊慧教授過去曾帶領團隊成功爭取到MWIA第32界世界大會主辦權，雖然2022年受新冠疫情影響，多數代表改以線上參與，但當年大會仍然獲得國際一致好評。TMWA理事、也是林口長庚醫院新生兒科教授的林瑞瑩醫師說，當年長庚醫院王瑞慧董事長特別提供獎金並親自出席盛會頒獎，希望透過這項公益贊助，彰顯台灣在女權與尊重女性專業人士上所做的努力與成就。

賴瓊慧教授(右6)與MWIA新任理事長Dr. Amany Asfour (右5)、前任理事長Dr. Eleanor Nwadinobi(右7)、秘書長Dr. Mariam Jashi (右8) 前任副理事長暨西太平洋地區主席Dr. Bong Ok Kim(右9)合影。（圖片提供／長庚醫院）

賴瓊慧教授感謝長庚醫院的培植和王瑞慧董事長的全力支持。展望未來，她將在MWIA VP暨亞太地區主席任內，持續推動女性健康議題，強化亞太地區女醫師交流，並以長庚醫院的專業與研究能量，為全球女性醫療平權及科學合作開創新局。賴瓊慧教授表示，「這份榮耀屬於所有長庚人與台灣女醫師，我希望能做出更大的貢獻，讓世界都能看見台灣的力量。」

就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>

【延伸閱讀】

不只有瘦瘦針，還有「瘦瘦菜」！高敏敏營養師：地瓜葉4大營養好處

非洲豬瘟是什麼？人吃了病豬會被傳染嗎？如何遠離非洲豬瘟威脅？

維生素D缺乏恐誘發「非典型憂鬱」！尤冠棠醫師：4大類族群應補充維生素D3

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/88/97159

喜歡本文請按讚並分享給好友

更多健康資訊：華人健康網

https://www.top1health.com