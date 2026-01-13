台灣之光！長榮航空連續13年獲飛安肯定 全球最安全航空排名第8

▲長榮航空連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，本次評比獲得第8名的肯定，也是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司，展現長榮航空長期深耕飛航安全的卓越成果。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】長榮航空再獲國際飛安肯定！航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 今（13）日公布最新「全球最安全航空公司」評比，長榮航空連續第13年入選，並榮獲全球第8名佳績，為台灣唯一擠進全球前十大最安全航空公司，展現長期深耕飛航安全的卓越成果。

長榮航空總經理孫嘉明表示，飛航安全是公司永不妥協的核心價值，連續13年獲得國際肯定，是對全體同仁落實安全文化與嚴謹作業流程的最大鼓勵。未來將持續精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。

AirlineRatings.com 為國際權威航空評鑑機構，依據國際標準及近400家航空公司飛安表現進行嚴謹評比。除飛安表現亮眼，長榮航空亦連續10年榮獲 SKYTRAX 五星級航空公司認證，持續以「安全、服務、永續」理念，穩健邁向全球最佳航空公司的目標。（圖╱長榮航空公司提供）