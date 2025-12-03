台灣之光！陳鴻「1家鄉味料理」被世界看到了 「催淚內幕」惹鼻酸

記者蔡維歆／台北報導

陳鴻最熟悉、也最牽掛的家鄉味，就是新竹炒米粉。(圖／陳鴻提供)

「阿鴻上菜」的陳鴻迎接艱難任務。陳鴻表示：「首先我要感謝從民國78年台北市成立FM93.1台北電台至今都一直協助我成長的的節目總監艾姐，這次特別安排讓〔阿鴻上菜〕加入《嗨！營業中》節目，能夠沒讓團隊失望實在太開心惹。」

從小到大，陳鴻最熟悉、也最牽掛的家鄉味，就是新竹炒米粉。祖父母早年在喀雅南勢起家，每日天未亮便開始忙碌製作米粉。這些米粉以「南寮帶鹽分的海風」與「充足日曬」自然乾燥，一年多才能成品。天候必須完美無水氣，米粉才會曬成微微弧度、帶點黃褐色的樣子——那是真正無添加、純米製作的手工米粉。

陳鴻示範廚藝。(圖／陳鴻提供)

憑著雙手辛苦經營，祖父母終於在新竹西門口中山路蓋起「登財碾米廠」，也成為小時候阿鴻走失時，大家辨認他身份的地標：「這是老財米店ㄟ金孫！」 每逢客人來訪或過節，祖父總親手炒一盤高麗菜米粉或芋頭米粉，成為陳家節慶不可或缺的傳家菜。後來，第三代踏入媒體舞台，因「阿鴻上菜」而廣為人知。為了感念祖輩的庇蔭，阿鴻在傳承之上融入創意，將家鄉味升級為「CEO炒米粉」。這道料理曾代表台灣，走訪日本、德國、巴黎、上海、新加坡、吉隆坡等地，成為文化交流的親善佳餚。媒體譽他為「亞洲美食天王」，也因這盤炒米粉，讓世界認識台灣。

