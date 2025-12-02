【台灣之光】 雲朗旗下義大利「雲水之都」獲LHW最高榮譽，如「皇冠上的寶石」加身



座落在威尼斯聖十字區大運河畔的「雲水之都」，是一座15世紀的威尼斯貴族宅邸，擁有少見緊臨大運河的大片綠地獨立花園_雲朗觀光提供。

台灣又有一道「台灣之光」在國際閃躍，為台灣飯店首例，也再創國際里程碑，寫下極致奢華新篇章，深耕義大利多年的雲朗觀光集團，在「義」旗艦代表作——威尼斯「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），日前在全球最高端的奢華飯店聯盟——立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World, LHW）年度大獎中脫穎而出，榮獲全球唯一最高榮譽獎項「Unrivaled Luxury Leader」（無與倫比奢華領袖獎）。此獎項象徵全球最頂尖獨立豪華飯店的最高榮耀，也是對雲朗觀光集團在古蹟修復與高端服務上的最高肯定，不僅為台灣旅宿創下歷史，也正式在國際奢旅版圖上寫下屬於台灣的名字。



雲水之都Palazzo Venart 總經理Luana Mazzega （左三）代表領獎_雲朗觀光提供







雲水之都Palazzo Venart榮獲 LHW「Unrivaled Luxury Leader」肯定。_雲朗觀光提供





LHW創立於1928年，是全球獨立奢華酒店的最高殿堂，集合全球80多個國家、400多間具文化與藝術價值的五星級飯店，包含：城堡、宮殿及全球指標性據點。能加入LHW已屬全球飯店中的少數菁英，「雲水之都」更從400多家最頂尖酒店中被評選為年度唯一一家「Unrivaled Luxury Leader」，憑著超凡的細節修復工藝、精準貼心的服務精神，以及將歷史底蘊轉化為極致賓客入住體驗的能力受到評審青睞，成功摘下這項被業界譽為「皇冠上的寶石」的殊榮。

「雲水之都」總經理 Luana Mazzega 表示，此獎項不僅肯定了我們對於藝術、文化美學的珍視與傳遞，也印證了「雲水之都」作為「連結台灣與威尼斯之間獨具意義的橋樑」，在細膩服務與極致體驗上始終堅持最高標準。此外，「雲水之都」今年亦在美國運通「精選酒店及度假村」（Fine Hotels + Resorts , FHR）全球3,100家合作酒店中，脫穎而出，被評選為「會員之選」酒店，以其卓越服務和令人難忘的顧客體驗而受到肯定；同時今年也再次蟬聯了米其林星鑰飯店的二星鑰榮譽，在國際展現了高端旅宿市場的穩固地位。









雲水之都的18間客房名稱皆與威尼斯相關的人事物作為結合，部分房型可從房內直接欣賞威尼斯大運河景緻_雲朗觀光提供







「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），是一座15世紀的威尼斯貴族宅邸。_雲朗觀光提供



「雲水之都」坐落於威尼斯聖十字區大運河畔，前身為15世紀貴族宅邸。雲朗觀光集團耗時超過兩年，遵循古法細膩修復，成功重現了文藝復興時期威尼斯宮殿的華麗樣貌。全館僅18間客房，皆以威尼斯歷史文化典故命名，部分房型可直接眺望大運河，並擁有威尼斯島上極為罕見的大片綠地獨立花園，讓旅客在繁忙的水都中，獨享一片隱世天地，這座融合古典與當代藝術的飯店，被譽為威尼斯「博覽臻萃、卓爾不凡」的最佳代言人。

除了極致的住宿體驗，餐飲表現同樣耀眼，館內由傳奇名廚 Enrico Bartolini 與主廚 Donato Ascani 主掌的GLAM餐廳，剛榮獲2026義大利米其林指南二星殊榮，除了連年蟬聯米其林二星，更是威尼斯主島中星級最高的餐廳。料理以當代手法重新演繹威尼斯傳統風味，讓旅客在古典場域中品味現代美學。

雲朗觀光在義大利的佈局更是星光熠熠，除了擁有二間米其林星鑰飯店（MICHELIN Keys)外，也展現了強大的餐飲與管理實力。集團旗下位於義大利的三大據點，皆獲2026年米其林餐廳星級肯定：威尼斯雲水之都Palazzo Venart擁有米其林二星餐廳 GLAM、皮埃蒙特聖莊Sant'Uffizio則擁有米其林二星餐廳Locanda Sant'Uffizio。此外，佛羅倫斯的翡冷翠百花宮 Palazzo Portinari Salviati也擁有米其林一星餐廳 Atto di Vito Mollica。

這三飯店共榮獲五顆米其林星星的榮耀，讓雲朗成為在義大利星級榮耀最多的華人飯店集團。從大運河畔的貴族宅邸、佛羅倫斯的文藝復興宮殿，到皮埃蒙特的修道院莊園，雲朗觀光以「文化、美學、款待」，向頂級旅人展現台灣企業在國際舞台上的品味與不凡，為全球旅客打造雋永難忘的傳奇旅程。

雲朗觀光表示，「Unrivaled Luxury Leader」、米其林星級餐廳、米其林星鑰飯店等肯定，不僅象徵住宿品質，更代表旅客在文化、美學與生活方式上的全方位體驗獲得國際最高認可。台灣品牌能在國際舞台上贏得認可，來自深耕文化、尊重歷史與堅持款待精神的累積。未來，雲朗觀光也將把義大利的文化美學帶回亞洲，持續以文化、美學與服務為核心，打造兼具人文精神與世界級品質的旅宿體驗。 另，2026年將開幕的「雲品酒店杭州Fiore Della Cina」，將以義大利代表城市羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭為樓層主題，讓旅客在亞洲便能感受義式浪漫與「台灣款待」的完美融合。