台灣之光！韋爾博士電金靈 CL3 以 AI 與無耗材技術引領清淨機革新

【警政時報 江雁武/綜合報導】深耕台灣製造 35 年的愛瑪瑞實業股份有限公司，再度以創新實力躍上國際舞台。旗下品牌「博士韋爾 Bosswell」以最新研發的 「Breo Air 電金靈 0 耗材全滅菌清淨機」 榮獲第 34 屆 2026 台灣精品獎，這也是品牌第二度獲此殊榮，象徵其在永續技術與空氣淨化領域的突破，再次為台灣品牌創造重要里程碑。–

Breo Air 電金靈 0耗材全滅菌清淨機於第34屆「台灣精品獎」獲評審肯定，展現台灣電路保護技術的專業實力。(圖/記者澄石翻攝)

博士韋爾是台灣首家投入 「無耗材空氣清淨技術」 的研發品牌。當市場仍以更換濾網作為主要商業模式，博士韋爾已洞察到消費者對節省開銷、環保與長效淨化的需求，率先投入技術革新，挑戰全球大廠的既有市場規則。

此次獲獎的 電金靈 CL3 系列 ，具備兩項關鍵技術創新：

專利可拆水洗集塵板

可重複使用 10 年以上，一次投資即可長期使用

徹底免除每年數千元濾網支出，真正 0 耗材

單片可拆設計，清洗後擦乾即可使用

此技術大幅降低家庭負擔，也讓產品符合環保永續潮流。

髒污感測 AI 技術

市場唯一可偵測「集塵飽和度」的主動監控系統

擺脫傳統「時間到了就換」的固定模式

能根據環境與使用頻率提供個人化清潔提醒

確保機器在任何時候都能維持最佳淨化效率。

打造可長期依賴的潔淨空氣：守護家人的真正投資

博士韋爾強調：「一台好的空氣清淨機，應該能長期穩定守護家人健康。」傳統清淨機若濾網未即時更換，效能會大幅下降，卻常被使用者忽略。電金靈 CL3 系列透過 可水洗集塵板搭配 AI 智慧提醒，使淨化效能全年維持在最佳狀態，不僅讓家人長期享受潔淨空氣，也大幅降低隱形成本。

這款產品的研發初衷，是希望打造一台「真正長期有效」的清淨機，讓每個家庭都能擁有持續良好的空氣品質，也是最划算且安心的健康投資。

韋爾博士今年再獲台灣精品獎肯定。(圖/記者澄石翻攝)

台灣每年產生的清淨機廢棄濾網超過百萬片，由於多為複合材質，難以分解，對環境造成長期負擔。博士韋爾的 0 耗材設計，不僅讓家庭更省錢，更能有效減少一次性垃圾，成為永續環保的最佳示範。

博士韋爾表示，連續兩度獲得台灣精品獎，不僅是對產品品質的肯定，也彰顯企業 35 年來堅持創新研發、堅持台灣製造的累積成果。展望 2026 年，品牌將持續深化無耗材技術，擴大產品線與服務布局，並積極朝國際市場前進，帶領台灣空氣清淨技術在全球發光。

