台灣之光！馬士媛奪影后創紀錄 9歲童星好萊塢圓夢：最幸福的小孩

記者林汝珊／台北報導

馬士媛（後）與葉子綺在《左撇子女孩》中的家人關係相當寫實，讓觀眾看了心有戚戚。（圖／光年映畫提供）

問鼎金馬獎9大獎的國片《左撇子女孩》，在國際知名影評網站爛番茄上亦獲得高達 98% 的新鮮度，好評爆棚。導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）正攜兩位女主角馬士媛及葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映及1月的奧斯卡國際電影造勢，黃鐙輝、林嫣、張允曦則為台灣宣傳勤跑映後活動。

馬士媛以《左撇子女孩》獲得斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，是台灣第一人。（圖／光年映畫提供）

在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的新生代女主角馬士媛，憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員殊榮！這不僅是對馬士媛演藝生涯的極大肯定，更是台灣演員首次摘下此影展影后桂冠，為台灣電影歷史寫下嶄新的一頁。在此之前，獲此殊榮的華語女星已是30年前、1994年《重慶森林》的王菲。馬士媛表示：「特別感謝斯德哥爾摩電影節的評審給予這份如此令人驚喜的肯定！能夠獲得這個獎項對我意義重大，真的非常榮幸。也很開心這部電影能夠去到斯德哥爾摩，讓大家看到台灣的美。」

片中最萌的存在、年僅9歲的台灣新銳演員葉子綺，今年已獲得金鐘獎提名外，也入圍本屆金馬獎最佳女配角，更在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節「雪豹新星獎」。葉子綺也真摯表示：「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員。特別感謝 Netflix，以及所有幫助過我的人，謝謝大家。」

興奮的葉子綺在領獎後開心分享：「才剛許願想要去好萊塢，沒想到現在人就已經到好萊塢了！」她雀躍地描述這次的洛杉磯之旅，除了出席盛會，還趁空檔吃了心心念念的速食店、到星光大道走一走，甚至規劃去迪士尼樂園玩。她感性地說：「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，我真的太開心了。」

《左撇子女孩》在北美的宣傳。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》由導演鄒時擎執導，描述單親媽媽淑芬(蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）離開鄉下，回到熟悉又陌生的台北，在熱鬧夜市擺攤討生活。當傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜—— 一位左撇子女孩使用被他斥為「魔鬼手」的左手，家族埋藏多年的秘密與心結，也隨之浮現。電影全台熱映中，將代表台灣角逐2026年奧斯卡國際電影獎項。

