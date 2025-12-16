台灣之光！鮮肉模特兒征戰曼谷 勇奪「1金3銀」登亞洲舞台

男星璽皓前往泰國曼谷參加AIRSTARS Aerial Art Competition國際賽事。伊林、懸浮製作提供

男星璽皓日前率隊前往泰國曼谷參加AIRSTARS Aerial Art Competition國際賽事，9位台灣參賽者平均年齡22歲，一連3天在來自全球200多組的強勁競爭中脫穎而出，5大競賽項目表現亮眼，拿下一金3銀共4面獎牌的亮眼佳績，為台灣高空馬戲創作站上亞洲國際舞台。

9位台灣參賽者平均年齡22歲。伊林、懸浮製作提供

成立僅一年即參賽 「懸浮製作」備戰三個月

AIRSTARS Aerial Art Competition為亞洲高空馬戲與空中藝術國際競賽之一，橫跨空中環、綢吊、吊床與手帶等項目，台灣代表隊是由2025年成立的高空馬戲團隊「懸浮製作」組成，剛滿22歲的璽皓為創辦人及團長，這次出賽的團隊成員，其中包括璽皓有6位大學生及3位老師，今年 9月起，即為比賽進行3個月的密集創作與排練，出賽計畫亦獲臺北市政府文化局補助支持。

演藝與創作雙棲 璽皓橫跨高空馬戲舞台

璽皓為第10屆璀璨之星演藝組冠軍，現為伊林娛樂旗下藝人，同時也是懸浮製作的團長，活躍於表演藝術、造型氣球藝術與當代高空馬戲領域，橫跨演藝與創作製作。

璽皓為台灣高空馬戲創作站上亞洲國際舞台。伊林、懸浮製作提供

從氣球藝術到高空馬戲 一路累積國際實績

璽皓也參與許多綜藝節目拍攝及戲劇演出，將演藝、舞台經驗，延伸拓展其創作視野。從8歲折氣球到18歲，曾於Qualatex Color Quest國際氣球競賽、TIBA 國際氣球藝術大會、台灣盃氣球表演比賽等多項賽事獲獎，再一路走入高空馬戲世界。



