台灣之光！鮮肉模特兒征戰曼谷 勇奪「1金3銀」登亞洲舞台
男星璽皓日前率隊前往泰國曼谷參加AIRSTARS Aerial Art Competition國際賽事，9位台灣參賽者平均年齡22歲，一連3天在來自全球200多組的強勁競爭中脫穎而出，5大競賽項目表現亮眼，拿下一金3銀共4面獎牌的亮眼佳績，為台灣高空馬戲創作站上亞洲國際舞台。
成立僅一年即參賽 「懸浮製作」備戰三個月
AIRSTARS Aerial Art Competition為亞洲高空馬戲與空中藝術國際競賽之一，橫跨空中環、綢吊、吊床與手帶等項目，台灣代表隊是由2025年成立的高空馬戲團隊「懸浮製作」組成，剛滿22歲的璽皓為創辦人及團長，這次出賽的團隊成員，其中包括璽皓有6位大學生及3位老師，今年 9月起，即為比賽進行3個月的密集創作與排練，出賽計畫亦獲臺北市政府文化局補助支持。
演藝與創作雙棲 璽皓橫跨高空馬戲舞台
璽皓為第10屆璀璨之星演藝組冠軍，現為伊林娛樂旗下藝人，同時也是懸浮製作的團長，活躍於表演藝術、造型氣球藝術與當代高空馬戲領域，橫跨演藝與創作製作。
從氣球藝術到高空馬戲 一路累積國際實績
璽皓也參與許多綜藝節目拍攝及戲劇演出，將演藝、舞台經驗，延伸拓展其創作視野。從8歲折氣球到18歲，曾於Qualatex Color Quest國際氣球競賽、TIBA 國際氣球藝術大會、台灣盃氣球表演比賽等多項賽事獲獎，再一路走入高空馬戲世界。
更多鏡報報導
賓賓哥遭爆賣假佛牌「坑粉」！受害者損失金額恐破億 本人反擊了
捲富商小三風波陷低潮！Dora暴瘦到3字頭 證實離開樂天桃猿
安心亞耶誕城辣翻！竟遭酸「40歲還在呼呼」 釣出一票網友打臉
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 44
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 75
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光 被問二胎進度鬆口了
台美混血女星蘇小軒曾擔任平面模特兒，後來演出《料理高校生》中校花的角色而受到大家的關注，她與大13歲男星唐禹哲感情穩定並育有3歲兒子，傳出在今年低調結婚，不過雙方皆未正面回應。近日，蘇小軒跟粉絲進行問答互動時，罕見鬆口二胎進度。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 7 小時前 ・ 20
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 131
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
電費好康沒了！台電取消「省1度拿84元」節電最低獎勵金
電費獎勵縮水！繼10月民生電價調漲後，台電今(16)再宣布明年起取消實施11年的「最低節電獎勵金」措施，原本住戶當期用電只要比去年同期省1度，至少可拿84元獎勵金，折抵當期電費，未來將不再給。但民眾每省1度電，仍有0.6元回饋。台電預估取消最低保障制後，每年可節省4億元支出，對財務不無小補。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 5
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 42
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 5 小時前 ・ 4
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 113
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 5 小時前 ・ 8
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36