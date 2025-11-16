民視新聞／綜合報導

來看到這位小小台灣之光，誰說做甜點一定是大人的專利。年僅15歲的彭梓莛，連續兩年奪下世界蛋糕大賽青少年組金牌，這樣的成果歸功於，她辛勤的練習。彭梓莛每天一下課，就回家努力練習蛋糕製作與設計技巧，才能每次在各國好手中脫穎而出。

靈活巧手在麵團上又挫又揉，畫上鼻子眼睛，接上身體，捏出金元寶、紅蘋果，著用糖霜在蛋糕上點綴，可愛又喜氣的蛇年蛋糕完成。

麵粉、奶油放入鍋中打發，儘管只是簡單的攪拌動作，她也全神貫注一點都不馬虎。

年僅15歲的彭梓莛，已經連續兩年奪下世界蛋糕大賽，青少年組金牌。

世界蛋糕大賽青少年組金牌得主彭梓莛：「那時候去很緊張因為對手很厲害，因為很多人是做翻糖我是拉線。」

台灣之光！ 15歲少女彭梓莛連兩年世界蛋糕大賽奪金

透露一開始看見其他參賽者的作品當下，原本不認為自己有機會拿獎，沒想到卻意外拿到冠軍，但在從台灣前往英國的路上，卻意外發生小插曲。

世界蛋糕大賽青少年組金牌得主彭梓莛：「原本前面要放到托運，就碎一點點，後來下飛機全碎掉，在機場哭，有做一個禮拜，一開始碎一兩個，在民宿早上到下午一天重新做，邊做邊哭。」

原本辛苦完成的翻糖蛋糕，因為水分流失，加上運送過程碰撞面目全非，儘管彭梓莛當下內心十分難受，還是咬緊牙關，全部重做，展現超齡的意志力，為台灣爭光。

台灣之光！ 15歲少女彭梓莛連兩年世界蛋糕大賽奪金

