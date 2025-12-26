台灣之光！CORTIS趙雨凡、&TEAM王奕翔現身《SBS》講中文全網暴動

記者陳宣如／綜合報導

每年聖誕節的韓國年度盛事《SBS歌謠大戰》昨（25）日於仁川INSPIRE ARENA盛大舉行，今年不僅舞台表演陣容華麗，紅毯環節也特別凸顯國際化，各團體派出能說多國語言的成員向全球粉絲問候。其中，來自台灣的CORTIS成員趙雨凡與&TEAM成員王奕翔（NICHOLAS）以中文向粉絲打招呼，瞬間成為全場焦點，也讓台灣粉絲倍感驕傲。

《SBS歌謠大戰2025》紅毯上，CORTIS趙雨凡（左）、&TEAM王奕翔（右）代表團體用中文向粉絲問候。（圖／YouTube @SBSKPOP X INKIGAYO）

出道僅三個多月的趙雨凡，在紅毯上代表CORTIS向全球粉絲表示：「我們也為了這次歌謠大戰準備了一個特別的舞台，希望大家多多期待，謝謝。」這位來自台北的新星，早期國籍曾引發討論，但隨著訪問與公開表演影片曝光，身分逐漸明朗。短短出道時間，趙雨凡的人氣迅速攀升，他以中文向全世界粉絲問候，也成為網上討論話題。

CORTIS出道僅3個月，便紅遍全球。（圖／YouTube @SBSKPOP X INKIGAYO）

另一位台灣之光王奕翔，作為&TEAM成員NICHOLAS，也在紅毯上用中文向粉絲致意：「大家好，我是&TEAM NICHOLAS，謝謝一直支持我們的全球粉絲，我們會繼續努力，展現更好的表現，希望大家持續關注&TEAM，謝謝。」王奕翔過去兩度回台演出，2025年舉辦專場，累積穩定人氣，據傳明年除夕將登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》，屆時將成為第三度回台，引發粉絲高度期待。

&TEAM曾來台2次，深受台灣粉絲喜愛。（圖／翻攝自X平台 @andTEAMofficial）

今年《SBS歌謠大戰》以「Golden Loop」為主題，邀請超過30組人氣團體，包括Stray Kids、ATEEZ、ENHYPEN、LE SSERAFIM、IVE、aespa等，共同透過全球直播與粉絲歡度聖誕。紅毯問候環節特別安排多國籍成員以各自語言向全球粉絲致意，凸顯K-pop團體的國際化趨勢，也讓台灣成員的中文亮相格外吸睛。趙雨凡與王奕翔因此被視為為台灣爭光，台灣粉絲也期待他們未來能持續在國際舞台發光發熱。

