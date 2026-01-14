台灣之光！IVE金唱片表演「空中拋接」 啦啦隊員超狂身分曝光

記者蔡維歆／台北報導

韓國女團IVE於金唱片頒獎典禮上與競技啦啦隊合作演出，其中「空中拋接」橋段成為全場焦點，而這幕的主角竟是來自台灣的24歲助理教練柯知易，她憑藉優秀經驗完成完美演出，成為另類台灣之光。

據TVBS報導，畢業自台灣體育大學的柯知易，啦啦隊資歷其實只有4~5年。但因天份優異，就學期間也擄獲無數獎項。 她去年遠赴韓國龜尾大學擔任競技啦啦隊助教，受訪時坦言，能夠和學生們一起回台灣表演，讓她覺得既興奮又緊張，因為整個團隊和IVE只彩排過一次，便直接上陣表演了，還好表演十分成功，忐忑不安的心才稍微平復。

廣告 廣告

在IVE金唱片表演舞台上，來自台灣的柯知易表演空中轉體拋接。（圖／翻攝自Disney+）

談及這次與IVE的合作，柯知易回憶當天實際進到大巨蛋之後，發現沒有足夠高度空間的地方可以讓她們練習，早上10點就進到大巨蛋，然後一路待命到正式表演的晚上8點，等到後面有點精神耗弱，但心想不行，就只有這一次機會。柯知易也提到，畢竟合作的動作都不算太困難，所以其實5分鐘至10分鐘內就結束了，而IVE成員還是會很可愛認真地跟她說加油，讓她感受到對方相當親民。

更多三立新聞網報導

甜點店「青提」命名挨轟中國用語！館長買爆力挺比中指飆罵：青鳥X你X

幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了

遭爆主導「砍中央社年終」！胡婉玲親上火線不忍了 怒發426字聲明

周杰倫首度參加澳網！慘遭秒殺「連球都碰不到」 關鍵原因曝光了

