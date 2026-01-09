台灣之光！Relove《呼吸樹》紅到日本 與卡地亞等國際品牌並列亞洲人氣聖誕地標

娛樂中心/綜合報導

去年聖誕節，台北信義區出現了「最美台灣之光」！日本媒體最近盤點亞洲各地的特色聖誕樹，在東京、香港、曼谷等國際城市的精品名單中，台灣品牌Relove打造的《呼吸樹》驚喜上榜。放眼望去，榜單上全是Cartier、Dior、Chanel等國際一線大牌，Relove 是唯一的台灣品牌，展現出不輸國際名品的設計實力！

會呼吸的聖誕樹！Relove讓信義區夜空變得好溫柔

日本媒體特別提到，比起其他品牌主打的華麗奢華，Relove坐落在信義區忠信廣場的《呼吸樹》反而有一種溫暖、充滿生命力的感覺。這座 8 公尺高的圓球體裝置，其實藏著Relove對肌膚修護的專業用心，將「細胞重生」的概念變成了會跳動的光影，看著光點規律地閃爍，就像在呼吸一樣，讓信義區的冬夜變得超級療癒。這份結合創意與美感的巧思，被日媒封為「台北最神奇的聖誕樹」，和東京六本木、首爾樂天百貨等國際地標齊名，成為今年亞洲最美的節慶風景。

不只用心做產品 更要讓台灣品牌被世界看見

看到自己的作品能與國際大牌並駕齊驅，Relove表示深感榮幸，因為這不只是產品受到肯定，更是Relove堅持深耕品牌、努力走向國際舞台的成果。Relove表示：「除了用心研發好產品，我們更希望能把台灣品牌推向世界。能跟這些國際精品排在一起，對我們來說是很大的鼓舞，未來我們會繼續努力，把更多好產品帶給大家，讓全世界都看到台灣品牌的實力！」

日本媒體-東京新聞社報導連結：http://tokoy.canannews.com/internet/1188.html