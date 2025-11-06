【台灣之光2-2】父母支持朝夢想前進 期盼政府給予機器人領域支持 33

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

新北市一對兄弟檔林峻彣、林睿杰因為對機器人情有獨鍾，不僅會自畫零件、設計機器人的造型、動作等，平常到了假日，還會擇日當起另類家教，將所學分享給對機器人有興趣的國中、小學、高中或大學生們。所有人聚在一起研究設計動作，對讓孩子們學習機器人的家長也說，小孩不會沉迷手機，都在想怎麼寫程式，如何讓機器人更強大，對大人小孩都是好事。

【台灣之光2-2】父母支持朝夢想前進 期盼政府給予機器人領域支持 35

採訪當天，林峻彣、林睿杰兩兄弟正在教室內讓學員們操控機器人分組練習，當天進行的是保齡球大賽與投籃，每位學員拿著自己設計的機器人進行比賽，每一隻機器人的設計動作各有千秋，不分軒輊，甚至會擊出strike，讓記者感到相當驚奇。

廣告 廣告

【台灣之光2-2】父母支持朝夢想前進 期盼政府給予機器人領域支持 37

此外，學員們也會操控機器人彼此「釘孤支」，不但有正拳、迴旋拳等招式，甚至有「抱摔」、「掃腿」等動作。哥哥林峻彣驕傲的說，「這是我看摔角節目產生的靈感。」

【台灣之光2-2】父母支持朝夢想前進 期盼政府給予機器人領域支持 39

竹北吊車大王胡漢龑近期爆紅，也引發了兩兄弟的靈感。兄弟倆表示，已經正在著手寫程式，要設計一款帶聲音的胡董經典動作「超扯開心吊車大王機器人」，完成後再讓機器人披上一套東北大媽花的衣服就可以。

對於兩兄弟都喜歡機器人，林父表示，看到2個孩子有這樣的興趣，未來也會朝這個路走，他絕對樂觀其成，當然會全力支持孩子往夢想邁進，父母能做的就是各方面給予支持。林父說，因為他閒暇時喜歡釣魚，期待有一天兒子能設計出一款機器人和他比賽釣魚。

林峻彣、林睿杰也表示，現在已經有AI與機器人結合的是姿態運算模擬，未來希望能達到的面相有很多種，包括「災難救援」與「搜救」，而人型機器人具備AI場景判斷與自主決策能力，也可進入危險地區搜救。

【台灣之光2-2】父母支持朝夢想前進 期盼政府給予機器人領域支持 41

此外，還有一種為復健輔助機器人，只要搭配AI姿勢辨識與動作預測，將可協助病患進行復健運動，並即時矯正姿勢；另外就是陪伴型的社交機器人，不僅具備情緒辨識與共情能力的AI，還可進行對話、玩遊戲、陪伴獨居者。也有AI 教學助理，人型機器人可作為老師的輔助，帶領學生做實驗或互動學習。

【台灣之光2-2】父母支持朝夢想前進 期盼政府給予機器人領域支持 43

林峻彣、林睿杰表示，機器人這個領域在台灣算是冷門項目，他們希望政府能多重視，並給予資源來支持，不要等選手在國際上得獎了才開始關注。

照片來源：記者王昭濱攝、林峻彣、林睿杰提供

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

【文章轉載請註明出處】