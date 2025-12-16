「台灣之友」回來了 Air Supply 50 週年巡演再訪寶島

Air Supply 空中補給合唱團來台表演超過17次，明年1月7日TICC帶來成團50週年演唱會。（全球音樂經紀有限公司 提供）

如果說 SUPER JUNIOR 是最愛台灣的韓國長壽男團，西洋長壽組合當然就是 Air Supply 空中補給合唱團。成軍 50年的他們，宣布將於明年 1 月 7 日帶著全新巡演《空中補給 50 週年巡迴演唱會》回到台北 TICC，與台灣樂迷重返半世紀的浪漫旋律時光。

Air Supply 成軍滿 50 週年，同步啟動新專輯與全新巡演計畫，被樂迷封為「台灣之友」的他們，自然不會錯過這片情感深厚的土地。自1983 年作為台灣首個來台演出的外國團體，在中華體育館轟動開唱以來，Air Supply 來台演出次數已超過 17次，從台大體育館、南港展覽館，到新竹、台中、台南都留下足跡。此次再度回到台北國際會議中心TICC，將以一首首跨越半世紀的經典金曲，與台灣歌迷共度最浪漫動人的 50 週年音樂夜。

Air Supply 空中補給合唱團兩位團員年逾 70歲，每年表演高達130場。（全球音樂經紀有限公司 提供）

由吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）與主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）組成的 AirSupply，即便兩人皆已年逾 70 歲，對音樂創作與舞台演出仍保持高度熱情，「活到老、唱到老」的精神也成為當今樂壇的經典典範。主唱羅素希區考克表示：「能夠持續站在舞台上演出，最大動力來自於對音樂的熱愛、彼此長久的深厚情誼，以及一路相伴的忠實歌迷。」目前仍維持每年高達 130 場演出的驚人紀錄，Graham Russell 也勉勵年輕音樂人：「唯有真誠，才能寫出真正打動人心的作品。」他強調，歌曲是否動人，並不在於來源，而是在於是否具有真實情感。 兩位成員對臺灣的歌迷充滿感謝，並表示：「台灣粉絲始終以最熱情、最真摯的方式支持著 Air Supply 的音樂，不論是經典情歌的合唱聲，或是滿場觀眾的掌聲與歡呼，都讓我們深受感動。」兩人也說：「每次來台演出，總會感到滿場歌迷帶給我們滿滿的溫暖與忠誠，讓每一次在台灣的表演，都成為值得珍惜的美好時刻。」

《空中補給 50 週年巡迴演唱會》演唱會海報。（全球音樂經紀有限公司 提供）

相隔兩年再次來台演出，Air Supply 也透露對於臺北的著名景點與特色美食特別喜愛，「像是之前都會特別安排時間前往台北 101 參觀，並享受道地小吃如牛肉麵、小籠包等，從城市氛圍、文化魅力到美食景色，都讓我們對台灣的喜愛與日俱增。」事實上，多年來與台灣有著深厚情感連結的他們，自1983 年首次來台至今，每回演出總為自己留下難忘驚喜，「多年前甚至還曾與臺北交響樂團合作錄製現場演唱會，成為我們在臺灣最印象深刻、也是最美好的回憶之一。」

