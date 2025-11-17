台灣之盾分兩階段整合 飛彈專家周宇平點出兩大關鍵須升級

總統賴清德提出的「台灣之盾」，關鍵在於偵測與電子戰能力強化，圖為愛國者飛彈。（圖片來源／軍聞社）

總統賴清德提出的「台灣之盾」備受各方矚目，台灣智庫諮詢委員、前飛指部計畫處長周宇平分析指出，這項計畫可能分兩階段進行整合，第一階段是天弓、愛國者、陸射劍二、NASAMS等各式飛彈系統雷達，第二階段再完成指揮與管制整合。

周宇平提醒，現階段最重要的不僅是整合速度，而是同時要緊盯各系統功能的提升，例如，針對高超音速飛彈、小截面積無人機、飛彈、遠程火箭的偵測能力，並再持續加強電子戰功能，才是務實之道。

行政院正規劃為期7年的「不對稱作戰及作戰韌性」特別預算，傳出額度破1.3兆元；其中，「台灣之盾」為計畫主軸，會再加計10年的年度公務預算投入，規模初估逾1兆元。

周宇平初探「台灣之盾」操作輪廓，未來會維持整合共同圖像後，進行接戰評估時，亦即確定火力系統接戰率較佳的作戰評估後，再下令至火力單位，如愛國者營、天弓連、NASAMS連等單位實施接戰。

軍方盼完整整合系統，提前預警攔截率升級

有關雷達整合更是極為複雜。各式防空情資是整合在空軍的寰展系統，過去還有休斯公司為陸軍與空軍整合的系統，海軍則是有聯成系統。

其他包括空軍有雷神的愛國者飛彈，以及中科院的天弓等各式飛彈配置的雷達系統。

不同系統飛彈與雷達情資無法轉傳，軍方擬透過IBCS系統進行整合，以提升攔截率，圖為弓三飛彈。（圖片來源／軍聞社）

周宇平指出，以及美製系統洛克希德·馬丁的F-16雷達、雷神的長程預警雷達，軍方作戰部門長期以來，一直期望能建置完整的整合系統。

「因為長程預警雷達偵測到的目標，並不能直接傳達給愛國者飛彈。」周宇平解釋稱，必須要由愛國者雷達「看到目標」後，愛國者飛彈才能攔截得到。

因此，要再進一步提升攔截效能，就必須先行整合各系統雷達，由看得比較遠的雷達進行情資整合，提供先期預警和「轉傳」，才能提升飛彈攔截率。

「時間框架」消除落差，IBCS美軍驗證中

對於不同雷達系統「落差」問題，周宇平進一步分析，通常不同系統的雷達情資傳遞時，會有「時間差」（Time leg），但可用最大公約數去做統一調整的「「時間框架」（Time frame），即可消除此一問題。

台灣各式自製與採購飛彈相當多元，未來要整合在一套系統達成「偵打一體」，仍有諸多挑戰。（製表／周宇平）

周宇平強調，我方之所以要發展「台灣之盾」，就是因為迄今都沒有真正完整一套「Sensor（雷達偵測設備）to Shooter（飛彈打擊）」的偵打一體系統。

「未來要看如何整合在整體作戰指揮系統（IBCS）。」周宇平稱，如果順利的話，得以串連偵蒐與反敵機、反飛彈能力，但仍需投注相當的努力。

雖然賴清德提出的「台灣之盾」構想，但美方核心的IBCS系統，也還在進行驗證中，同時，要達到以色列各系統密集防護效能，甚至反制飽和攻擊效能，仍有巨大的挑戰。

