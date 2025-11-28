台灣之盾太高貴 不如與陸對話

（圖／本報系資料照）

中日關係因日方領導人明言將以「集體自衛權」介入台海而生變。其實日本自民黨與公明黨1年前已達成聯合協議，將修訂的《國家安保戰略》等3份國防文件納入日本擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，這是自二戰後日本安保的一項重大轉變，因此準備解禁「無核化」可視為日方後續的必然舉措。

因應近年東北亞的地緣軍事挑戰，日本在外交斡旋之餘，亦加速與美國合作新系統研發，尤以日本海上自衛隊（以下簡稱海自）新成軍的兩艘1萬2千噸級神盾艦可明顯察覺，日本已增強反彈道飛彈的能力。2022年8月中旬，中共對台灣東部海域試射短程彈道飛彈，美日未予以攔截，就是新系統尚未成軍部署才低調處理。

廣告 廣告

值此美國反中浪潮，日本可以趁機登上美日同盟的新階段。觀察美日下一階段軍備交易的重點，就在於盡快建構完成日本周邊的海上反飛彈系統。潛在的軍事功能，可幫助日本發展並維持有效的反彈道飛彈能力，外交涵義則側重於美國同盟的地緣利益，協助日本防禦駐日的美軍單位。

目前日本正朝著改變既有軍備部署的規則向前推進，未來，美日在東北亞部署的各種系統會擔任先發軍備的重要角色，藉以改變地緣格局，也會超越「薩德」當年部署韓國所引起的國際政治效應。

無論台日官方和民間如何友好，但在「美日安保」已數十年的架構下，日本右翼早就把美國當成國防安全的基礎，未來日本面臨中共軍事潛在威脅時，日本可能會認為，何以在部署新式軍備後，不能邀請台灣參加部分聯演活動，以共同屬性的系統建立起地緣條件相近的安全環境，以嚇阻中共對西太平洋的軍事冒進？

其實對此，應當分析日本國防研究單位是否真以「台灣有事、日本有事」的理念看待當前的「台日聯動」，才是日本當局真正的想法，而且這些內容都必須在美國認同的前提下才可能充分溝通。從習近平和川普通話後，川普立即致電高市可看出端倪。

台灣儘管有長程預警雷達全天候對大陸監測，但在今日若要成為美國在亞洲「反飛彈聯盟」的一員，則發展所謂「台灣之盾」所需投資的成本，遠比20年前的「戰區飛彈防禦」（TMD）更為「高、貴」，恐非任何國內政黨所能理性支持的。

值此我國在投資軍備更新換代以防禦中共武嚇之餘，國安高層實在有必要先全盤了解美國的戰略軍備布局，而非一味地迎合美國增加國防預算。如果執政者仍繼續僵化堅持「台獨」的意識形態，只會把台灣推向不可知的境地。兩岸唯有盡快組成跨黨派代表，恢復與大陸對話，才能覓得真正台灣安全之道。（作者為前空軍中將副司令）