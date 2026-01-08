台灣之盾專案辦公室已成立 顧立雄證實：結合國內外武器整合擊殺鏈

可能成為「台灣之盾」骨幹的「整合戰鬥指揮系統」（IBCS），具有整合不同防空武器系統與雷達/感測器能力。國防部長顧立雄2026.1.8於立法院證實「台灣之盾」已成立專案辦公室。諾格資料照



了提升台灣整體防衛能力，匡列1.25兆預算的「強化作戰韌性與不對稱戰力特別軍購條例」仍在立法院卡關，但美方日前已宣布3500億元軍售，國民黨立委陳永康關切這是否影響到「台灣之盾」發展進度。對此，國防部長顧立雄今天（1/08）證實，發展「台灣之盾」的整合防空體系，已經成立「專案辦公室」，目標就是要整合現有自製跟外製及未來可能取得的部分規劃，用自動化的 C4ISR 的系統，來結合AI技術來鏈結各種雷達與結合各式武器的擊殺網，建構一個全方位、多層次、整合式的整體飛彈防禦系統。

廣告 廣告

國防部長顧立雄今天上午應立法院外交及國防委員會邀請，報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

國民黨立委陳永康質詢國防部長顧立雄，關切「台灣之盾」與美國對台軍售，涉及1.25兆的軍購特別預算投資比例。郭宏章攝

國民黨立委陳永康關切國防部發展「台灣之盾」的方向，詢問顧立雄，大家都說要支持國防，未來要「台灣之盾」，詢問未來負責「台灣之盾」的聯合系統的整合合約是哪一個單位？國防部是否有設定目標、方法、手段、預期現況、關鍵、很多限制因素，就是全程很多都必須要有律師參與。

陳永康指出，這個影響軍購特別條例、特別預算1兆2500億元。因為美方已經公佈了軍售達到3500億，那還剩下9000億。陳永康問顧立雄，這9000億裡面有多少是軍售尚未公佈？還有其他的就是直接商售，因為軍售融資跟美進總統特別法案，不會納在這個特別預算條例裡面。也就是說9000億裡面可能有一半以上、甚至到百分之70可能是商售，「但是商售合約沒有談，你價錢怎麼估？」陳永康認為，國防部對於商售的履約督導執行，後續要更細心的來協助。

陳永康認為，「台灣之盾」最主要的關鍵是在台灣的投資佔比多少，希望特別軍購預算1兆2500億元，不只是在美國的軍售、商售，要能夠強化在國內的投資。因為這次台灣提出「台灣之盾」，美國的廠商也有跟中科院在不同案子上簽了MOU。如果IBCS是軍售，它就不包括計算範圍內。如果商售就可以談計算，就跟台灣在界面整合上比較有效。

陳永康也指出，如果是透過軍售的話，是完全用美方的演算法（algorithm），「你沒有辦法計算。」陳永康也說，IBCS是指幫美國陸軍整合所有地面的防空火力，但是國軍的防空是以空軍主導，所以IBCS可能是空軍來做最佳的界面。

陳永康提醒國防部，「我們沒有太空的武器，我們的衛星軌道或者頻道（channel）是有限的，現在就要整合三軍了，不管是「寰展」、海軍的「聯成」，或是陸軍的「銳指」，原來都是「訊安」系統，這個東西就像我們的F-16 一路提升，過程中間有部分做了更新，有部分還沒有完成整合。未來的「台灣之盾」，要把這個東西整合進去。

陳永康強調，上次自己已向顧立雄建言的發展C5I SRT，因為包括國軍的海馬士系統、機動雄風飛彈發射車等，對於目獲要交換情資，所以我們看到的是 多軌追蹤、情資融合、網路整合、複合圖像，套上了操演區。陳永康強調國軍強化戰力 尤其是總統講的「台灣之盾」，不是把過去的能力都不要，不要全部用新的，而是更新過去的，整合、強化未來的系統。

對於國軍近年不斷強調的去中心化指管，來應對中共以演轉戰的威脅，陳永康建議國防部，「去中心化不是你的目標，是你的方法手段的選項，你要趕快確立接戰規則，授權責任區，這個必須納入國防大學指參教育當中。」

國防部長顧立雄2026.1.8於立法院備詢，證實國防部對「台灣之盾」計畫已成立專案辦公室。郭宏章攝

陳永康也強調國軍要具備國際法、武裝衝突法等法律專業的重要性，建議對於所有作戰區，不管是空作部、濱海作戰指揮部、陸軍各作戰區的指揮官旁邊要有一個法律官，要解讀國際法、武裝衝突法等，這個是可以強化的，應借鏡美軍司令部都有法律顧問、已有成熟的法律支持作戰的體系。。

陳永康近一步指出，作戰共同圖像不只是COP，還包括戰術圖像，建議國防部強化指導的部分，是將指揮中心的關鍵節點形成模組套件，以及可替代性、可重組性的網狀架構，維持中心功能仍然存在，只是位置不同。也要進行骨幹地下化，關鍵支點機動化。另外就是說有限的微波的機動台的、未來增加衛星的軌道，唯有這個能力的建立，「去中心化就變成你的選項，而不是你的目標。」陳永康強調。

顧立雄回應，肯定陳永康對於去中心化指管的目標、方法、手段等建議，「都非常得好，也是我們正在進行的事項。」對於細節部分，私下會再向陳永康說明。

對於台灣之盾的發展方向與進度，顧立雄首度證實，「『台灣之盾』已經有成立一個專案辦公室，目標就是要整合現有自製跟外製、以及未來可能取得的部分，我們來規劃，用自動化的 C4ISR 的系統，來結合AI技術來鏈結各種雷達與結合各式武器的擊殺網，建構一個全方位、多層次的 整合式的整體飛彈防禦系統，未來整體規劃能在公開時，將會再向立委們做報告。」

更多太報報導

顧立雄：MMC軟體升級已穩定沒有不堪負荷 防寒衣預計3月前全數交貨

F-16啟動天安2號特檢！ 空軍：催促美方儘速交付自動防撞地系統

F-16V飛官三喊跳傘「未發求救訊號」、報告MMC電腦故障…空軍少將哽咽回應了