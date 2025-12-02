台灣之盾建分層防空 丹麥跟進採購NASAMS組多層防護罩

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部日前擬定1.2兆均特別預算，包含採購「國家先進地對空飛彈系統」(NASAMS)、愛國者和IBCS系統等，整合各式防空飛彈建構「台灣之盾」的分層防空體系。而丹麥國防部近日也與挪威康士伯公司簽約，斥資5億歐元(約新臺幣184億元)採購NASAMS，藉此提升關鍵空防戰力、建構本土版多層防空體系。

康士伯11月27日證實，丹麥國防部已下單採購新一批先進中程防空系統NASAMS，加速建構可有效反制複雜空中威脅的多層防空體系，進而強化北約北翼的集體防空和嚇阻能量。丹麥「國防採購與後勤組織」(DALO)預計自明年起接收首批關鍵零附件，並有望在2028年達「全作戰能力」(FOC)。

由康士伯與美國RTX合作打造的NASAMS，以雷神MPQ-64「哨兵」雷達和康士伯的火力分配中心 (FDC) 為核心，搭配陸射版AIM-120空對空飛彈，最大攔截範圍可達25公里，與AMRAAM-ER型飛彈搭配則能達射程50公里；其發射架也能搭配運用「刺針」與AIM-9X「響尾蛇」等飛彈，並搭載紅外線光電感測器和雷射測距儀，具模組化能力，擁有全天候監偵能力，能有效防禦戰機與巡弋飛彈等威脅。

同時，NASAMS系統為開放式架構，可容易進行系統更新，也是能被IBCS系統與其他防空飛彈系統整合的關鍵。

丹麥6月公布最新建軍藍圖，短期內先行租借NASAMS，後續將分階段購置NASAMS、IRIS-T SLM與雲母垂直發射型(VL MICA)等3款防空系統，更組成「加速基金」，提撥約60億丹麥克朗(約新台幣275億元)，精簡國防採購流程構想，加強應對俄羅斯侵略威脅。

