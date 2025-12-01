台灣之盾整合難 涉專利權疑慮

賴清德總統提出台灣之盾構想，強化防空能力。圖為愛國者3型飛彈車升起發射架戒備。（本報資料照片）

賴清德總統提出「台灣之盾」防衛構想，需要整合式指管計畫（IBCS），藍委陳永康1日質詢表示，美國廠商前來拜會時也只強調是個構想，他們可以做，但這涉及台美武器整合，如天弓三型飛彈與美國愛國者飛彈，兩個介面不同，若美商要建構台灣之盾，中科院許多技術規範都是要給出去，這涉及我國的專利權。

國防部長顧立雄表示，台灣之盾著重在指管的部分，要讓整個指管決策或應感器到攔截器的階段，須導入AI輔助，整合愈高，火力協調分配愈精確，實施有效攔截，提高成功率。

國民黨立委賴士葆指出，賴總統高喊「台灣之盾」，但相關規畫仍停在評估階段，看得出來是擔憂影響2026、2028大選，所以選在這個時間先把牌亮給選民看，此舉其實就是政治操作。

賴士葆說，軍購仍處於「我們付錢、美方未交貨」的階段，整體戰力與系統架構尚未確定，卻先推出口號式的鉅額預算，什麼都還沒準備好，錢卻已經編下去，作法欠缺務實。

「真正關鍵在於整合。」賴士葆引用印度的經驗指出，印度軍力全球排名第4，但與巴基斯坦交戰時，卻因為整合問題吃虧，結果難以發揮應有效益，顯示單純砸錢、撒裝備並不能在戰場上形成有效戰力；政府若將重心放在喊口號，卻沒將力氣用來整合系統，鉅額預算恐成政治包裝，無法在危機時刻守護台灣安全。

藍委吳宗憲則指出，台美軍售有4個霸王條款，包括沒有罰款；交貨期程僅供參考，沒有強制性；一定要付款；保障美國利益。他支持國防，但1.25兆元國防特別預算採購美方裝備，如果不能如期交貨，又沒罰責，他擔心是個大錢坑，更是「台版馬關條約」。

顧立雄反駁吳說的都不是事實，他表示，這些錢不是全部採購美方裝備，而且軍售不是一定要付款，F-16V戰機已停止付了。

戰規司長黃文啟也說，目前戰機只付到60％，美國已有48架在生產線組裝。