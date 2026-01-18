台灣之盾能否守住台海？沈富雄談美中角力：台灣是狐狸，不必做豪豬

前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中形容，台灣身處美中角力之間是「狐狸」，不必把自己做成「豪豬」。 圖: 翻攝自下班瀚你聊ＹＴ

[Newtalk新聞] 針對台美關稅協議拍板、台灣承諾對美投資高達5000億美元，以及政府推動「台灣之盾」強化防衛布局，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，相關發展「當然不是好事」，直言台灣為了換取美國保護而付出過高代價；他並形容台灣身處美中兩強角力之間，更像是「狐狸」而非「豪豬」，質疑是否有必要投入鉅額資源，將自己推向高度軍備化與對抗前線。

沈富雄表示，台美關稅協議於美東時間15日達成共識，我國對美關稅確定為15％且不疊加，並獲得美國232條款關稅優惠，但交換條件是台灣對美投資總額達5000億美元，其中一半由企業投資，另一半由政府提供資金與信用支持；美方更表明，在美國總統川普任內，目標將台灣整體半導體供應鏈40％產能移往美國，形同被迫讓利。

廣告 廣告

談及區域安全情勢，沈富雄認為，美中雖為兩強，但彼此都有顧忌，中國軍力雖不及美國，卻已形成牽制態勢，第一島鏈上的日本、韓國、琉球與台灣反而不會成為真正戰場，「繃得很緊，但不敢打」。他指出，美國除北韓外，沒有真正急於動武的對象，而中國與俄羅斯也不會輕易挑戰第一島鏈。

針對總統賴清德指示國防部推動「台灣之盾」，沈富雄質疑，中國既然不會攻台，是否有必要投入龐大軍購預算。他直言，台灣仿效以色列建構防禦體系，但以色列全民皆兵、長期處於戰爭狀態，與台灣條件截然不同，「我們買的是豪豬身上的刺，還是外面的護盾，至今沒人說清楚。」

沈富雄進一步指出，若台灣真攔截中國飛彈，隔日恐非信心大增，而是股市崩盤、外資撤離、社會全面停擺，台海情勢將徹底改變，「中國不會自找這種麻煩」。他也質疑，若中國並未動武，相關預算是否形同浪費。

談到美中競逐，沈富雄形容美國「到處收保護費」，中國則以耐心布局、擴充國內產能應對，兩虎相爭勝負未定，但台灣在快樂程度、人民財富與公共衛生等國際指標長期名列前段，「我們一直是狐狸，何必把自己做成豪豬。」他強調，只要台灣不宣布獨立，中國可以忍受台灣反對一國兩制，「狐狸，其實不用撐起台灣之盾。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳佩琪罕曬柯文哲父子同框照 嘆司法冷漠寫再多疑問也「沒人理」

台積電會變美積電嗎？ 經濟部發文挺：10年後產能仍有八成在台灣