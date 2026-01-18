台灣之盾能守台海和平？面對兩隻老虎 沈富雄提台灣是「狐狸」不必做豪豬

台美關稅協議美東時間15日達成共識，我國對美關稅最終確定為15％且不疊加，同時獲得美國232條款關稅優惠。作為交換條件，台灣承諾對美投資總額達5000億美元，其中2500億美元由企業直接投資，其餘2500億美元則由政府提供資金與信用支持。美國商務部長盧特尼克更表示，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，這當然不是好事，世界沒有一個國家領袖可以向美國般強取豪奪，台灣為了希望美國保護吃虧。

廣告 廣告

沈富雄指出，中國目前軍力雖然落後美國，但也勢均力敵，在第一島鏈上的日本、韓國、琉球與台灣都不會有戰爭。因為美國除了北韓，沒有要打的對象，但因忌憚北韓核武以集中俄國支援而不敢動手；而中國、俄國也不敢攻擊第一島鏈。島鏈上的國家都不會是美中兩強的對象，「繃緊，不敢打，所以沒事。」

「台灣之盾」能否守住台海？沈富雄與以色列做比較

在總統賴清德指示下，國防部正積極推動「台灣之盾」，試圖在日益嚴峻的台海情勢中建立防禦網。沈富雄指出，中國既然不會攻打台灣，並無必要花過多的錢進行軍購。他說明，所謂的「台灣之盾」是學以色列之盾，但兩國並不一樣，以色列之盾裡面是猶太的勇士，該國全民皆兵，且無懼阿拉伯國家的包圍，但台灣對美鉅資軍購，到底要裝備什麼？台灣之盾是豪豬身上的刺，還是外面的護罩？

沈富雄提到，假設伊朗對以色列進行飛彈攻擊，以色列之盾一定持續將其攔截，但若台灣之盾建構完成，成為有護盾的豪豬，遭遇中國飛彈攻擊並將其攔截，隔日台海情勢會跟以色列一樣嗎？肯定股市崩盤、外資撤離、學校停課，從此台海不再是原來的台海，美日韓等國對中國態度將一夕之間轉變，中國不會自找麻煩。

「若中國並未攻擊台灣，台灣豈不是浪費了這些預算。」沈富雄進一步表示，軍購到底是要買豪豬身上的刺，還是外面的護盾上的飛彈，詳細內容都不清楚。他也認為民眾黨主席黃國昌的批評題目焦點錯誤，重點並非只有3000億對美軍購，而是詳細內容的不明，「黃國昌反對什麼？也沒有交代清楚，是反對1兆2千500億，還是反對3000億？是反對我們做豪豬，還是反對台灣之盾？」

美中兩強相爭 沈富雄：台灣已是「狐狸」何必做豪豬

沈富雄批判，美國總統川普是「黑幫中的黑幫」，到處收保護費，川普與中國國家主席習近平目標有很多相同之處，如「讓美國再次偉大」對比「振興中華民族大業」，兩人實現目標的方式均為國家力量，私人企業力量不高，差異在細部作業，美國以國力進行到處掠奪，但中國沒這種力量與膽量，而是耐心布局，以國力增加國內產能，產生大量便宜產品，並沿著一帶一路賣給各國，並且中國不缺人力，人力到各國進行有效率的建設，此為美國比不上之處。

沈富雄提到，短期來說，美國在委內瑞拉、伊朗等地贏了，但長期來看無法持續，而中國因為艦隊無法遠征，持續遭到美國「剪裙邊」，但川普卸任後，習近平也許還在。兩虎相爭誰贏誰輸，戲還在演，但台灣已經是「狐狸」，何必做豪豬。台灣在許多國際指標如快樂程度、人民財富等，排名為14-16左右，公共衛生大概全球前三，我們一直是狐狸，但現在卻被川普以關稅、投資等方式壓榨、豪奪。

沈富雄表示，狐狸是可以不點頭的，在森林中各物種求生的時期，狐狸爬樹爬得比老虎高，並且，老虎不吃狐狸，狐狸不用做台灣之盾。一國兩制在台灣的接受度只有不到5%，但中國並未攻擊台灣，而是持續假裝要打。台灣只要不宣布獨立，中國可以忍受台灣反對一國兩制。

更多風傳媒報導

