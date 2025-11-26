台灣之盾能有效攔截中共飛彈？顧立雄曝導入AI是關鍵：可攔遠程變軌導彈

總統賴清德今（26）日宣布將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。其中，最大部分為打造重層防衛體系的台灣之盾，但對於是否能真正有效攔截中共飛彈，國防部長顧立雄表示，相關的sensor-to-shooter（偵攻一體）都必須要整合，做火力協調分配提升攔截率。

在空中重層攔截網部分，顧立雄表示，將打造多層次、整合式防空系統提升攔截率，並協同現有愛國者飛彈系統，提高攔截空層與擴大防護區域，並可攔截遠程變軌導彈。

廣告 廣告

不過目前中共有上千枚飛彈對準台灣，台灣之盾可以有效攔截？將如何跟現有戰力整合？顧立雄回應，要打造重層綿密的防空網，有一個重要的方向，就是要導入人工智慧，建立具有快速反應的戰場決策系統，這部分是努力方向。

顧立雄指出，簡單地說，現在相關的美製或自製sensor-to-shooter（偵攻一體），設備都必須要整合，重點在於整合到一個同樣的戰場管理系統，建立共同作戰圖像，將相關sensor-to-shooter都整合做火力協調分配，提升攔截率，過去已經有一些基礎，未來要朝這方向將台灣之盾籌建完成。

賴清德補充，台灣之盾在作戰上有三目標，分層防禦、導入人工智慧，能夠高度感知、有效攔截，目的是在保護國軍戰力。可以想見中國飛彈越來越多，如果對台灣發動攻擊，一定會發射飛彈，必須要有台灣之盾有效保存國軍戰力，並保護國家基礎設施，以及保護國人生命財產安全，我們有這樣的具體目標跟期程規劃，會逐步達成。

更多風傳媒報導

