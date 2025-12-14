台灣之盾說不清 遭疑未經軍談決策

國防部長顧立雄表示，面對中共升高的威脅，台灣必須快速整建聯合戰力，籌獲符合防衛作戰需求的武器裝備。（本報資料照片）

賴清德總統在國慶演說宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），前參謀總長李喜明直言，有很多規畫，大家至今還不知道指的是什麼？軍方人士表示，以往國防政策重大決議，都會在軍事會議報告討論並由總統拍板，此次送審1.25兆元國防特別預算時，應該一併說明是否「軍談」通過，還是少數國安幕僚由上而下的決策？

據了解，即便軍方內部對台灣之盾也有仁智互見看法。有一派認為，國軍已有「博勝案」以及建構中「寰展系統」，以空軍「寰網系統」為主體，將海軍、空軍各式防空飛彈與雷達情資即時整合，強化三軍聯合作戰防空能力，應對空中威脅，全案由中科院主導，目前進度雖有延宕，但仍在快馬加鞭進行中，所以不必再做台灣之盾；也有軍方人士認為，只要再把台美軍售新採購的裝備加以整合，就是台灣之盾。

廣告 廣告

另一派則主張重做整合，由美方廠商主導，打掉重練，做出台灣之盾。美軍廠商即是這派，而美國在台協會（AIT）似乎也支持。國民黨立委陳永康說，這家美商也曾到立院向他說明，陳強調，這還只在「構想」階段。

近期訪美的李喜明建議政府應該清楚定義，等到有確定藍圖，再向立法院提出預算要求，好讓立法院可以審查，支持台灣之盾，否則政府不清楚說明，又要投入大筆預算，恐被外界質疑是政治語言。

李喜明認為，台灣之盾究竟是一套覆蓋全台灣的防空系統，還是鎖定重點城市、基礎建設或軍事要點？現在沒有人知道。如果目的是保護全台，他懷疑能不能做得到，因為這可能面臨美製防空飛彈和台製防空飛彈的整合、國家的飛彈庫存是否充足，台灣能否負擔其成本等問題。