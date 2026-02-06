「台灣之盾」恐難抵解放軍聯合攻擊 專家：只模仿鐵穹遠遠不夠

「台灣之盾」如果只是模仿鐵穹，恐不足以應付中國的飛彈威脅。（台灣國防部）



台灣總統賴清德提出建設「台灣之盾」（T-Dome），擬仿效以色列的鐵穹系統打造多層飛彈及無人機防禦系統，以因應兩岸關係緊張和解放軍威脅。不過專家指出，T-Dome如果只是模仿鐵穹，將難以抵禦涵蓋飛彈、無人機及火箭砲的聯合飽和攻擊。另外，龐大的建置及維運成本、複雜系統的整合需求，以及立法院預算僵局，都可能限制它的效能。

澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute for International Policy）6日刊登台灣民主基金會研究員林家松評論指出，台灣總統賴清德去年10月提出設立特別國防預算，強調國家未來的防衛態勢將優先發展創新和先進技術，包括人工智慧（AI）的整合。

廣告 廣告

在這些預算項目中，其中1項重要目標是建設「台灣之盾」（T-Dome），1個仿效以色列鐵穹（Iron Dome）的防空系統。T-Dome被設想為多層次防禦系統，可攔截不同射程及高度的飛彈和無人機。

兩岸關係的持續惡化，讓賴清德不得不採取具體措施加強防衛。在中國解放軍現代化、北京保留軍事手段以管理兩岸關係之際，台灣迫切需要堅實的防禦能力。

以色列鐵穹也難以「全面攔截」伊朗攻擊

賴清德還未明確說明，T-Dome是否與台灣打造「非對稱防禦」戰略的整體努力相符。即便T-Dome被視為非對稱戰略的體現，仍有幾個關鍵問題有待解答：它是否能抵禦可能涵蓋多領域、並採取飽和攻擊手法的解放軍作戰行動？

如果T-Dome確實以以色列鐵穹為模型，那麼它將不足以應付威脅。以色列國防軍在層級化的防空及飛彈防禦架構中運作，而鐵穹僅為多系統整合中的一部分。鐵穹主要用於攔截短程火箭彈，這些威脅多來自哈馬斯和真主黨等非國家武裝。

對於長程偵測及攔截，以色列依賴「箭式二號」和「箭式三號」系統。而「大衛投石索」系統則介於鐵穹與箭式系統之間，專門應對短程彈道飛彈和巡弋飛彈。以色列也將電子戰能力整合至飛彈防禦體系中。

即便是如此先進的多層防禦仍存在弱點。雖然以色列國防軍宣稱在2025年6月成功攔截伊朗攻擊的威脅高達86%，但仍低於它通常超過90%的攔截率。自2023年10月發生哈馬斯襲擊以來，伊朗對以色列的攻擊更為密集，導致「全面攔截」幾乎不可能。有時候，以色列甚至需要其他國家的協助，例如2024年4月，美國、英國、法國和約旦介入支援防禦行動。

解放軍可能發動飛彈及無人機聯合作戰

對於台灣而言，解放軍極可能發動飛彈和無人機的聯合作戰，並在初期使用誘餌來消耗台灣的防空資源，接著再進行精準打擊。除了東風系列飛彈，中國還擁有大規模火箭砲能力，包括「衛士」（WeiShi，WS）多管火箭系統。

如果要有效應對這些威脅，台灣須要建立全面且韌性高的網路架構。將指揮控制系統與情報、監偵及偵察能力整合，尤其在引入人工智慧（AI）時，將是關鍵能力。即便是以色列也須要長時間測試，才能達到類似系統的完整整合和作戰效能。

現代戰爭，像是美國捕獲委內瑞拉總統馬杜洛的行動顯示，除了傳統作戰領域，網路、電子和太空等能力將在未來戰爭中至關重要。對台灣而言，這也提出疑問：軍方是否具備操作如此高度複雜整合系統的能力？

政策應優先考慮整合、可持續性和成本

另外，財務成本也不容忽視。鐵穹使用的Tamir攔截飛彈單枚約5萬美元，而大衛投石索的Stunner飛彈單枚約100萬美元。2024年4月14日以色列對伊朗攻擊的總支出約10億美元。值得注意的是，以色列年度國防預算為337億美元，而台灣僅為189億美元。

至今，台灣預算編列仍陷於立法僵局。賴清德落實計畫的最大障礙在於立法院，其中民進黨僅占113席中的51席。反對黨立委認為提案缺乏具體細節，且可能須要削減其他重要政府支出，包括教育及社會福利。

更明智的做法，是讓台灣採取強調生存力、分散部署及持久抗戰的防禦策略，而非追求技術炫耀。政策應優先考慮整合、可持續性和成本效益，設計能在空中、海上、網路及太空等多領域，讓解放軍作戰更為複雜，同時確保政治共識和制度準備，以應對長期高強度衝突。

更多上報報導

【有片】高市早苗眾院選舉宣傳片9天就破1億觀看 刷新YOASOBI紀錄

施凱爾向艾普斯坦性侵案受害者道歉 英相大位岌岌可危

古巴燃料短缺升級總統願與川普接觸 墨西哥急尋合法供油方案