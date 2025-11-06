「台灣之盾」有4大項目 「7+10年」規模破兆元

「台灣之盾」最核心的計畫即為IBCS系統，將整合各式感測器器與飛彈系統。（圖片來源／Northrop Grumman）

行政院現正審查「不對稱作戰及作戰韌性」特別條例，相關官員透露，這項特別預算規劃在115年度中央政府總預算案完成三讀後，才會送進立法院；其中，總統賴清德多次提及的「台灣之盾」，主要有4大項目，初估規模破兆元。

「台灣之盾」架構尚未完整披露，為長程超級大計畫。預算共分為兩大部分，除了韌性特別預算期程為7年外，還會再以10年為期的年度預算共同投入。

廣告 廣告

據證實，計畫主要分為4大項目，首先，飛彈至少就有8大類，其次，雷達升級有7項，第三，「整合戰鬥指揮系統」（IBCS），第四則為AI。

其中，最核心的計畫即為諾斯洛普．格魯曼的IBCS系統，預計將中科院所研發的各式飛彈，與對美採購飛彈，納入戰備和即將採購的感測器和武器，整合成一個火力控製網絡，挑戰十分艱鉅。

待總預算案三讀後再送立院，天弓四型入列

在飛彈方面，據了解，包括要增購雷神公司的愛二、愛三的愛國者飛彈，以及中科院研製的天弓二型、天弓三型，以及最新的天弓四型，同時應會包括強弓二B地對地彈道飛彈（弓四對地型）。

此外，還要對美增購雷神的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），軍方原本已經採購3套，傳出要額外再採購9套，讓防守範圍由北部政經中樞，再擴大至中南部都會區及關鍵設施。

「台灣之盾」要整合中科院所研發與對美採購各式飛彈系統與雷達，圖為弓四。（攝影／蕭介雲）

而另一項為增購洛克希德·馬丁的海馬士多管火箭系統，原本採購29套，在特別預算中將再增購28套，將優先前進部署在外島防衛指揮部，以強化離島防衛能力。

至於海馬士多管火箭系統採購內容，包括射程約70公里的精準火箭彈，以及射程可達300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

三軍防空情資整合，特別預算無人機一併打包

有關雷達部分，最主要為升級洛馬的TPS-117機動雷達和FPS-117 固定雷達，以增強其早期預警能力，以及對低截面積目標的探測能力。同時，軍方也正規劃對進行雷神的鋪路爪長程預警雷達進行升級。

在防空情資整合方面，包括空軍寰網系統，海軍的聯成系統，以及陸軍的銳指系統，未來都會一併納入，再透過AI進行火力攻擊協調分配。

國防部已於10月1日成立「人工智慧辦專案公室」，未來會再擴大規模導入軍事建案，部長顧立雄表示，目前為統一規劃需求，還沒有具體決策。

韌性特別預算除了「台灣之盾」外，也會一併打包無人機、635套人攜式反無人機系統，無人艇等無人載具項目，同時應會納入海巡署無人機與反無人機需求預算。

在預算攻防方面，由於國民黨主席鄭麗文反對國防預算占GDP5%，藍營立委解讀，行政院在提出韌性特別預算後，立法院未必會「硬吞下去」，後續將連動台美合作、朝野對立、明年地方選舉攻防等態勢。

(原始連結)





更多信傳媒報導

輝達敲定合約 SK海力士的HBM4漲價逾50％超市場預期 股價趨近歷史高峰

基隆市工業會歡慶50週年 邱佩琳感謝工業界攜手打造城市新動能

即時生態系 打造「NowIP即時文創」平台攜手 1982小時候 共創文創新生態

