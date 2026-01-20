「台灣之盾」無藍圖 藍委轟如白紙

國防部長顧立雄19日赴立院國防委員會報告對美軍購部分細項，全程採機密會議，會後僅公開部分軍購訊息；國民黨立委馬文君20日痛批，很多採購項目都不確定，尤其「台灣之盾」沒有計畫藍圖、沒有任何採購細項，形同一張白紙，下周將安排公開會議，再邀顧立雄到國防委員會說明。

顧立雄在18日機密會議開始前受訪提到，1.25兆元國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容；對此，馬文君昨高聲痛批「顧部長的回覆是笑話」，並質疑1.25兆元不是小數目，到現在連要買什麼都不知道？

馬文君指出，若按照顧立雄的說法，代表先前提出的「台灣之盾」計畫還是白紙一張，沒有任何藍圖、計畫，連要買什麼東西都不知道；且除了軍購，諸多商購的內容也尚未決定，那麼1.25兆元的預算數字是怎樣訂出來的？

民進黨立委沈伯洋則回擊，馬文君身為國防外交委員會成員，卻沒有出席該機密會議，「若馬文君有出席，就會知道1.25兆元是如何計算，想監督就要去開會。」

據悉，藍營方面事前研判，無論機密會議中是否有說明軍購細項，後續若立委要質詢或批評，都可能被冠上洩密罪嫌，因此經內部評估後達成共識，國防委員會成員僅陳永康出席，而馬文君、徐巧芯皆不出席。

馬文君昨指出，這些軍購、商購的項次沒有列為機密的理由，應受到公開監督，而非閉門會議；因此，下周她輪值國防委員會召委，將安排「公開會議」來討論1.25兆元軍購案可公開的內容。

賴清德總統於去年國慶文告宣布將加速建置「台灣之盾」，顧立雄日前表示已經成立專案辦公室，目標就是整合現有自製、外購及未來可能取得的武器，規畫以自動化系統結合AI技術鏈結各式雷達，融會各式武器的擊殺網，建構全方位多層式、整合式的一個整體飛彈防禦系統。

不過，針對該辦公室運作的層級、模式、規畫落實項目及如何跨部會合作等問題，國防部昨至截稿前仍未回應。