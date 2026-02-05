「台灣之盾」能採用美軍IBCS系統嗎？周宇平預測機率偏低：非技術或軍購問題

總統賴清德宣示打造「台灣之盾」，同時中科院也與諾格公司簽署合作備忘錄，合作開發「整體作戰指揮系統」（IBCS），共同評估國造防空飛彈與美製飛彈在IBCS架構下整合的可行性。不過對於台灣採用美國IBCS的可能性，前飛彈指揮部計畫處長周宇平指出，台灣於防空體系建構上所面對的，非單純「是否採用IBCS」的技術選擇，高度整合，可能使防空作戰的威脅評估、火力分派與射擊節奏等核心決策流程，納入美軍主導的聯合防空架構運作，從而在實質運作上對我方作戰主導權形成可能的限制，並伴隨相應的作戰主權風險。

廣告 廣告

周宇平指出，隨著美軍將IBCS（Integrated Battle Command System）正式定位為其防空反飛彈體系的核心指揮管制架構，台灣是否可能、甚至是否應該採用IBCS，逐漸成為國防政策討論中的重要議題；然而，現行討論多半將焦點集中於技術層面的可行性，或直接援引日本、波蘭及北約國家的整合經驗作為例證，卻較少深入檢視制度前提、指揮權配置與政治風險等關鍵因素，此種論述方式，容易導致對實際可能性與代價的誤判。

美國IBCS的性質與技術現實

周宇平提到，首先，IBCS並非一般意義下可獨立採購與部署的防空系統，而是深度嵌入美軍作戰概念、射擊決策流程與聯合作戰架構中的核心指揮管制系統，其設計目的在於整合傳統防空體系中感測器與射擊單元的固定指揮關係，透過高度網路化的指揮架構，實現跨系統、跨軍種的防空整合。

周宇平強調，美國IBCS的原始碼、核心演算法與交戰邏輯，從未對任何盟國開放，即便是已被視為IBCS使用國的盟友，也僅能在介面層級進行整合，並不具備對系統核心的主導權；因此，任何以「取得原始碼」或「共同開發核心系統」為前提的討論，目前看來皆不符合實況。

周宇平表示，從純技術角度而言，台灣現有的國產雷達、飛彈、防空指揮管制能力與戰術資料鏈，已具備相當程度的網路化與整合能力；若僅評估是否能發展「IBCS相容節點」或「類IBCS架構的本土系統」，台灣並不存在明顯的技術障礙，但這種技術可行性，並不等同於政策與戰略上的可行性。

國際案例的制度前提與限制

周宇平說，在討論台灣採用IBCS的可能性時，日本、波蘭與北約的經驗經常被援引作為支持論據，然而這些案例的真正意涵，往往被簡化甚至誤解。他指出，日本的防空及反飛彈體系，長期被視為美日同盟共同防禦架構的一部分，其防空系統高度採美製，並在戰略上接受與美軍高度整合的聯合作戰指揮安排，日本並未取得IBCS的核心控制權，而是透過制度化同盟關係，將防空及反飛彈任務納入共同指揮體系之中。

周宇平表示，波蘭的情況亦然，其成為IBCS使用國的前提，是北約成員身分、美軍駐軍，以及作戰指揮早已納入NATO架構；波蘭雖然透過IBCS大幅提升防空能力，但同時也接受了在交戰規則與射擊決策上高度依附美軍與北約的現實。

周宇平說明，北約整體經驗則更清楚地顯示，多國防空整合的成功，仰賴的是聯合司令部、明確的指揮權歸屬與長期演訓所建立的制度化信任，而非單一技術系統的引入。他進一步表示，這些案例的共同特徵，在於它們皆建立於明確同盟關係與指揮權整合的前提之上，並非在完全保留國家自主防空射擊決策權的情況下採用IBCS；台灣在制度條件上的差異，正是國際案例難以直接比較的真正原因，但初步判斷，以日本的整合方式較適合台灣。

台灣的政策選項與現實限制

此外，周宇平提到，在缺乏正式同盟關係、未建立條約化安全保障與聯合司令部機制的狀況下，台灣於防空體系建構上所面對的，並非單純「是否採用IBCS」的技術選擇，而是涉及整合深度與自主程度的政策抉擇。

周宇平指出，高度整合的路線，雖可在戰時最大化聯合作戰效能，但亦可能使防空作戰的威脅評估、火力分派與射擊節奏等核心決策流程，納入美軍主導之聯合防空架構運作，從而在實質運作上對我方作戰主導權形成可能的限制，並伴隨相應的作戰主權風險，且一旦選擇，政策可逆性相對有限；相對之下，維持防空體系的自主指揮運作，僅進行有限資料互通，或發展本土化之類似架構，雖在作戰效能上有所折衷，卻有助於保留政策彈性與戰略自主性，這種選擇的本質，不是工程問題，而是戰略定位與風險承擔的問題。

依據公開資訊的實際機率評估

周宇平表示，綜合近年國內外新聞、軍售紀錄與政策表態，目前並無可靠資訊顯示，美國已同意向台灣出售完整IBCS系統，或台灣已進入正式採購階段，現階段可觀察到的合作，仍集中於整體概念研究、整合技術評估與架構層級與所需經費的可行性探討，即政策尚未定案。

周宇平指出，因此，在短期內台灣實際完整採用IBCS的可能性極低，就中期而言，若現行政策與國際環境大致延續，較可能出現的情境，是台灣選擇有限互通或本土類似架構，以維持情資及技術相容性但不進入美軍指揮體系；只有在美國對台安全承諾出現制度性提升，且台灣政治上明確接受防空射擊決策部分讓渡的情況下，完整採用IBCS的機率才會顯著上升，然而，就目前公開資訊而言，這些條件尚未同時成立。

周宇平強調，綜合技術現實、國際案例與政策條件分析，可以得出一項相對清晰的判斷：台灣在可預見的未來，實際完整採用美國IBCS作為防空指揮管制主體的機率偏低。他表示，真正較可能的發展方向，是在維持防空指揮自主的前提下，透過有限互通或發展本土類似的架構，也保留與美軍體系在情報與技術上的相容性；而此IBCS議題的核心，從來不只是「能不能接上系統」，而是台灣是否準備好承擔其背後所隱含的指揮權配置、作戰主權影響與戰略定位後果，這是一項需要清楚政治判斷的政策選擇，而非單純的技術或軍購問題。

更多風傳媒報導

